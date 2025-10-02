Oι γυναίκες έχουν 73% παραπάνω πιθανότητες να τραυματιστούν σε τροχαίο

Αν είσαι γυναίκα, έχεις 71-73% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείς σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Ναι, το αμάξι σου μπορεί να έχει ελεγχθεί για την ασφάλειά του, αλλά όχι λαμβάνοντας υπόψη το σώμα σου. Βλέπεις, οι δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης αυτοκινήτων πραγματοποιούνταν για πολλά χρόνια μόνο με ανδρικά ομοιώματα (crash test dummies). Ο κόσμος είναι αποδεδειγμένα φτιαγμένος για άνδρες.
