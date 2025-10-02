Μενού

Oι γυναίκες έχουν 73% παραπάνω πιθανότητες να τραυματιστούν σε τροχαίο

Οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να τραυματιστούν στον δρόμο.

Reader symbol
Newsroom
Γυναίκα
Γυναίκα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Αν είσαι γυναίκα, έχεις 71-73% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείς σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Ναι, το αμάξι σου μπορεί να έχει ελεγχθεί για την ασφάλειά του, αλλά όχι λαμβάνοντας υπόψη το σώμα σου. Βλέπεις, οι δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης αυτοκινήτων πραγματοποιούνταν για πολλά χρόνια μόνο με ανδρικά ομοιώματα (crash test dummies). Ο κόσμος είναι αποδεδειγμένα φτιαγμένος για άνδρες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE