Οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι, στην πραγματικότητα, δεν εργάζονται τόσο σκληρά

Ήρθε η ώρα να μάθεις πως άνθρωποι που πιστεύεις ότι είναι πολύ παραγωγικοί στην καθημερινότητά τους, δεν εργάζονται όσο σκληρά νομίζεις.

Και όχι, δεν πρόκειται ούτε για εικασία, ούτε για φήμη, αλλά για διαπίστωση επιστημονικής έρευνας. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά να που μάθαμε τι κάνουμε λάθος στη ζωή μας.

Όπως έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να μένει συγκεντρωμένος σε μια εργασία για 90 με 120 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η πλειονότητα των ανθρώπων χρειάζεται διάλειμμα περίπου 10 με 15 λεπτά, ώστε να χαλαρώσει και να μπορέσει να επιστρέψει στη δουλειά του, δείχνοντας αφοσίωση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, όσοι υποστηρίζουν ότι εργάζονται αδιάκοπα, για ατελείωτες ώρες, στο τέλος ενός συγκεκριμένου διαστήματος, όπως ο ένας μήνας, είναι λιγότερο αποδοτικοί σε σύγκριση με όσους εργάστηκαν λιγότερες ώρες, κάνοντας διαλείμματα.

