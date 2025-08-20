Οι πιο συχνοί λόγοι που χωρίζουν τα ζευγάρια μετά από χρόνια γάμου

Αν και πολλές φορές φανταζόμαστε το διαζύγιο ως αποτέλεσμα μιας έντονης κρίσης ή ενός μεγάλου καυγά, στην πραγματικότητα οι λόγοι που οδηγούν ένα ζευγάρι στο τέλος του γάμου του μετά από πολλά χρόνια είναι συχνά πιο «ήσυχοι» και σταδιακοί.

Δικηγόροι διαζυγίων και σύμβουλοι σχέσεων συμφωνούν πως υπάρχουν μοτίβα που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά — ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής τάξης.

Πολλές φορές δεν υπάρχει μια μεγάλη προδοσία ή ένα σκάνδαλο. Αντίθετα, το ζευγάρι απλώς έχει χάσει τη σύνδεσή του. Η αγάπη εξασθενεί, η σπίθα χάνεται και η καθημερινότητα μετατρέπεται σε συμβίωση χωρίς ουσία. Ειδικά μετά το «άδειασμα της φωλιάς», όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, πολλοί συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν πια κοινά ενδιαφέροντα ή θέματα συζήτησης.

