Οι selfies «προδίδουν»: Αποκαλυπτική έρευνα για τα ποσταρίσματα των ζευγαριών στα social media

Μια πρόσφατη έρευνα από την Shotkit φέρνει στο φως μια ανησυχητική τάση: τα ζευγάρια που δημοσιεύουν συχνά selfies είναι έως και 128% πιο δυστυχισμένα από εκείνα που κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα social media.

Η έρευνα εξέτασε 2.000 ζευγάρια ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών για να μετρήσει τόσο την ευτυχία τους όσο και τις συνήθειες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δεδομένα αποδεικνύουν πως μόνο το 10% των ζευγαριών που ανεβάζουν συχνά φωτογραφίες δηλώνουν πολύ ευτυχισμένα.

Αντίθετα, το 46% όσων αποφεύγουν τις δημοσιεύσεις κατατάσσονται ως ιδιαίτερα ευτυχισμένα.

Οι μεγαλύτεροι millennials είναι πιο επιρρεπείς στη δημοσίευση από τους Gen-Z. Ο Martin Stevens από την Shotkit σχολιάζει: «Η ιδιωτικότητα φαίνεται να είναι το κλειδί για πιο ουσιαστικές σχέσεις».

Η έρευνα δεν δαιμονοποιεί τα social media, αλλά προειδοποιεί για την υπερβολή. Η ανάγκη για επιβεβαίωση μέσω likes μπορεί να υπονομεύσει την πραγματική σύνδεση, την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία.



