Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ!

Χριστουγεννιάτικο... δώρο στους οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Μία εξέλιξη για την οποία σας είχαμε ενημερώσει καθώς οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία μετά από μία περίοδο διαπραγματεύσεων και έτσι ο 64χρονος κόουτς θα συνεχίσει στο τιμόνι των Πειραιωτών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
