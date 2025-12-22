Μενού

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφού πρώτα... ζέστανε τον κόσμο με τη βοήθεια των παικτών.

Reader symbol
Newsroom
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
  • Α-
  • Α+

Χριστουγεννιάτικο... δώρο στους οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Μία εξέλιξη για την οποία σας είχαμε ενημερώσει καθώς οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία μετά από μία περίοδο διαπραγματεύσεων και έτσι ο 64χρονος κόουτς θα συνεχίσει στο τιμόνι των Πειραιωτών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ