Όσκαρ στη σκιά του πολέμου: Πόσο θα επηρεαστεί η μεγάλη βραδιά από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι τρέχουσες εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει σκεπτικισμό γύρω από τη λαμπερή διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ. Η Page Six μεταφέρει φήμες πως οι διοργανωτές των Όσκαρ επεξεργάζονται ενδεχομένως ένα εναλλακτικό σχέδιο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο κόκκινο χαλί.

Συγκεκριμένα πηγή φέρεται να δήλωσε ότι οι παραγωγοί της τελετής «επεξεργάζονται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου να ακυρωθεί το κόκκινο χαλί» προκειμένου να μην φαίνεται ότι γιορτάζουν την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν σε συνεργασία με το Ισραήλ τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Παρόλα αυτά, o ψυχαγωγικός ιστότοπος αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα σχέδια για το κόκκινο χαλί, αν και η Ακαδημία δεν αγνοεί τη συγκυρία και άτομο με γνώση των βραβείων αναφέρει ότι είναι πιθανό να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για τη δημόσια εικόνα των βραβείων.

Στο άρθρο επισημαίνεται ακόμη ότι στους υποψήφιους για Όσκαρ υπάρχουν και τρεις Ιρανοί: ο σκηνοθέτης του «It Was Just an Accident» Τζαφάρ Παναχί, καθώς και οι Σάρα Χακί και Μοχαμαντρέζα Εινί, σκηνοθέτες του «Cuttung Through Rocks».

Κάτι ακόμα που υπάρχει στη σκέψη όλων είναι οι ερωτήσεις που αναμένεται να δεχτούν οι καλλιτέχνες στο κόκκινο χαλί αναφορικά με την επικαιρότητα.

Η Page Six αναφέρει ακόμη ότι στα βραβεία SAG οι τηλεοπτικοί σταθμοί τοποθετήθηκαν κοντά στην έξοδο χάνοντας τους περισσότερους υποψήφιους επισημαίνοντας ότι η επκρατούσα φήμη μεταξύ των δημοσιογράφων ήταν ότι τα ειδησεογραφικά μέσα μετακινήθηκαν στο τέλος, λόγω φόβων των διοργανωτών ότι οι διάσημοι θα ερωτηθούν για τον πόλεμο στο Ιράν.

Προς το παρόν από την πλευρά της Ακαδημίας δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση για το αν αναμένεται κάποια αλλαγή.