Όσοι μεγάλωσαν με οικονομική άνεση, δυσκολεύονται με αυτές τις 8 συνήθειες

Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει κανείς δεν διαμορφώνει μόνο τις αναμνήσεις του, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Η οικονομική άνεση στην παιδική και εφηβική ηλικία προσφέρει ασφάλεια, ευκαιρίες και στήριξη, στοιχεία που αναμφίβολα αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα ζωή. Ωστόσο, όπως κάθε εμπειρία, έτσι κι αυτή αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη σκέψη, στη συμπεριφορά και στις συνήθειες της ενήλικης ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

