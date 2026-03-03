Όσοι μεγάλωσαν με οικονομική άνεση, δυσκολεύονται με αυτές τις 8 συνήθειες

Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει κανείς δεν διαμορφώνει μόνο τις αναμνήσεις του, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Η οικονομική άνεση στην παιδική και εφηβική ηλικία προσφέρει ασφάλεια, ευκαιρίες και στήριξη, στοιχεία που αναμφίβολα αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα ζωή. Ωστόσο, όπως κάθε εμπειρία, έτσι κι αυτή αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη σκέψη, στη συμπεριφορά και στις συνήθειες της ενήλικης ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
- Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα: Πού βρίσκονται σε Αθήνα και Πειραιά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.