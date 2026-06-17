«Παιδιά βγάλτε το, φτάνει»: Άγριος καβγάς «πάγωσε» τη Φαίη Σκορδά – To βίντεο που σοκάρει

Ένα εξαιρετικά σοβαρό και θλιβερό περιστατικό, που είδε το φως της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ δύο ανήλικων κοριτσιών στην Εύβοια, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια, καθώς και οι συνεργάτες της, εμφανίστηκαν φανερά συγκλονισμένοι στον αέρα. Αυτό που προκάλεσε το μεγαλύτερο σοκ στο πάνελ δεν ήταν μόνο η ωμή βία μεταξύ των δύο κοριτσιών, αλλά η ολοκληρωτική απάθεια των υπόλοιπων παιδιών, τα οποία απλώς παρακολουθούσαν το αποτρόπαιο σκηνικό ως θεατές, χωρίς να κάνει κανείς την παραμικρή προσπάθεια να παρέμβει.

«Όσο βίαιη είναι η εικόνα του καβγά, τόσο βίαιη είναι και η αντίδραση των γύρω παιδιών», υπογράμμισε μετέπειτα η Φαίη Σκορδά, φανερά προβληματισμένη από την κοινωνική διάσταση του ζητήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Νάνσυ Νικολαϊδου, η οποία πήρε τον λόγο εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά: «Έχω κλονιστεί, σοκάρομαι. Όσες φορές κι αν το δούμε αυτό το πράγμα, που δυστυχώς έχει γίνει καθημερινότητα, σοκάρομαι από τις αντιδράσεις των παιδιών. Σοκάρομαι που η βία κοντεύει να γίνει κουλτούρα».

Η συναισθηματική πίεση στο πλατό κορυφώθηκε λίγο αργότερα. Καθώς τα σκληρά πλάνα του καβγά προβάλλονταν στην οθόνη, η Φαίη Σκορδά δεν άντεξε τη σκληρότητα των εικόνων και ζήτησε εσπευσμένα από την παραγωγή να σταματήσει η προβολή τους: «Παιδιά, δεν γίνεται, βγάλτε το λίγο, φτάνει, το είδαμε, καταλάβαμε! Πάρτε τα βίντεο, θα συνεχίσουμε χωρίς».

Αμέσως μετά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξαπέλυσε τα βέλη του προς την πλευρά των οικογενειών, κάνοντας μάλιστα μια ανατριχιαστική σύνδεση με το μέλλον και τα κοινωνικά αντανακλαστικά των αυριανών πολιτών: «Κάποιος να πιάσει τους γονείς των άλλων, που δεν έκαναν τίποτα… Τι παιδιά έχεις μεγαλώσει που βλέπεις να συμβαίνει αυτό μπροστά σου και να μην επεμβαίνεις; Είναι τα ίδια παιδιά που μετά από χρόνια θα πουν στη γυναικοκτονία “πέσαμε από τα σύννεφα, εμείς δεν ανακατευόμασταν στις υποθέσεις του ζευγαριού”».