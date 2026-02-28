Παιχνίδι της μοίρας: Ο κριτής του Next Top Model που δίδαξε το catwalk παλεύει για να περπατήσει ξανά

Για όσους είχαν ενδώσει στην ένοχη απόλαυση των realities ο Miss J Alexander είναι κάτι παραπάνω από γνώριμος. Ο κριτής του αμερικανικού Next Top Model λίγο φευγάτος, θεατρικός, αστείος, αιχμηρός, αναμφισβήτητα μια έντονη προσωπικότητα και γκουρού του catwalk ήταν η extravagant νότα ενός ριάλιτι έτσι κι αλλιώς εκτός ορίων σε όποια εποχή κι αν το βλέπεις. (Ακολουθούν spoilers!)

Στο ντοκιμαντέρ που μας βάζει στα άδυτα του ANTM, Inside America's Next Top Model, υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις. Η πιο σοκαριστική όμως για τους θεατές ήταν η αποκάλυψη για την υγεία του του Miss J.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...

O Miss J Alexander πριν το America's Next Top Model

Γεννημένος τον Απρίλιο του '58 ο Miss J Alexander ήταν το έκτο από τα εννέα παιδιά της μεγάλης οικογένειάς του που ζούσε στο Σάουθ Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Την αγάπη για τη μόδα την πήρε από τη μητέρα του. Όσο ήταν μικρός πουλούσε εφημερίδες και τα χρήματα που έβγαζε τα έδινε για να αγοράσει ρούχα. Η γνωριμία του με την πρόεδρο της Elite Model Management Monique Pillard είναι αυτή που τον βάζει στον χώρο που τόσο αγαπούσε. Ο Miss J εργάζεται ως μοντέλο στο Τόκιο, έπειτα στο Παρίσι, ενώ περπατά στην πασαρέλα και για τον Jean Pal Gaultier.

Από το 1991 ξεκινά να ασχολείται με την εκπαίδευση και το casing μοντέλων και γίνεται ιδιαίτερα γνωστός για τις δεξιότητές του. Από τα χέρια του πέρασε μεταξύ άλλων και το σουπερμόντελ Ναόμι Κάμπελ, ενώ συνεργάζεται με αυτό τον ρόλο με μεγάλους σχεδιαστές, όπως Valentino, Galliano, Alexander Mcqueen.

Η γνωριμία με την Τάιρα Μπανκς και το ριάλιτι

Μαθήματα πασαρέλας παρέδωσε και στην Τάιρα Μπανκς με την οποία γνωρίστηκαν στα παρασκήνια επίδειξης μόδας. Εκείνη του έδωσε τον τίτλο Queen of the Catwalk (Βασίλισσα της Πασαρέλας) και όταν υλοποίησε την ιδέα της για το δικό της σόου του έδωσε μία θέση σε αυτό μέχρι το 2012 που άλλαξαν οι κριτές.

Το πρόβλημα υγείας που έμεινε κρυφό

Στο τρίτο επεισόδιο του Inside America's Next Top Model συμβαίνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τους τηλεθεατές, αφού ο Miss J αποκαλύπτει στη συνέντευξή του την κατάσταση της υγείας του. Το 2022 υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που τον κράτησε στο νοσοκομείο για περισσότερο από έναν χρόνο και έκτοτε δεν μπορεί να περπατήσει, ενώ αρχικά είχε χάσει και την ομιλία του.

«Στις 27 Δεκεμβρίου έπαθα εγκεφαλικό. Ξύπνησα και δεν ήξερα πού βρισκόμουν, παρά μόνο ότι ήμουν στο νοσοκομείο. Έμεινα πέντε εβδομάδες σε κώμα και δεν μπορούσα να περπατήσω. Και δεν μπορούσα να μιλήσω, Σκεφτόμουν: τι θα κάνω τώρα» αποκαλύπτει ο Miss J.

Ο άνθρωπος που δίδασκε στα μοντέλο τα μυστικά για σωστό περπάτημα στην πασαρέλα τώρα είναι καθηλωμένος και αυτή είναι η αλήθεια που τον πονά. «Μου λείπει που ήμουν η "βασίλισσα" της πασαρέλας. Εγώ είμαι αυτός που δίδαξα τα μοντέλα πώς να περπατούν».

Παράλληλα, ο Miss J αποκαλύπτει ότι ενώ οι δύο κριτές ο Τζέι Μάνουελ και η Νάιτζελ Μπάρκερ τον είχαν επισκεφθεί όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο, η Τάιρα Μπανκς δεν το έκανε και δεν το έχει κάνει ακόμα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και έρανος από μια νέα σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε από τον διευθυντή ταλέντων Στιβ Γκρόσμαν, ο οποίος είναι στενός του φίλος του και αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του πρώην κριτή του ANTM. Εκτός από το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Alexander έχει επίσης υποφέρει από μικρά εγκεφαλικά επεισόδια, επιληπτικές κρίσεις και τέσσερις επιπλέον νοσηλείες. «Ελπίζουμε να εξασφαλίσουμε πλήρη, 24ωρη φροντίδα και βοήθεια με τις συνεχιζόμενες τακτικές φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Αυτή τη στιγμή είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, λόγω παράλυσης που ελπίζουμε ότι είναι μόνο προσωρινή και το δεξί του χέρι παραμένει ακίνητο».

Στο ντοκιμαντέρ, ο Miss J Alexander δηλώνει ότι είναι αποφασισμένος να περπατήσει διατηρώντας την αισιοδοξία του.