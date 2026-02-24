Το GNTM στο Netflix; Η σκηνή που προβάλλεται στα trends της πλατφόρμας

Ένα νέο πολυσυζητημένο documentary φιγουράρει στα trends του Netflix τις τελευταίες ημέρες. Το Inside America's Next Top Model εξετάζει τον αντίκτυπο του διάσημου ριάλιτι μοντέλων στις ζωές των διαγωνιζόμενων, των κριτών, αλλά και της εμπνευστή του, Τάιρα Μπανκς και ξεγυμνώνει τις πρακτικές της τηλεόρασης αλλά και του θεάματος μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά και για την επικεφαλής του.

Στα τρία επεισόδια βλέπουμε πώς προέκυψε η ιδέα του ριάλιτι, τις δυσκολίες που είχε ο πρώτος κύκλος, την επιτυχία, την παρακμή και την πτώση. Σε αυτό μιλούν οι κριτές του Miss J Alexander, Τζέι Μάνουελ και Νάιτζελ Μπάρκερ και πολλά από τα επίδοξα μοντέλα που πέρασαν από τις σεζόν του.

Η επιτυχία των πρώτων χρόνων του ριάλιτι μεταφράστηκε στη δημιουργία ενός διεθνούς franchise Top Model με πάνω από πενήντα εκδοχές του να έχουν παραχθεί. Μία εξ αυτών και το ελληνικό GNTM.

Η σκηνή από το ελληνικό GNTM στο documentary Inside America's Next Top Model

Στην Ελλάδα το πρώτο Next Top Model προβλήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 2009 στον ΑΝΤ1, με επικεφαλής τη Βίκυ Καγιά και τους Τζένη Μπαλατσινού, Χριστόφορο Κοτέντο και Χάρη Χριστόπουλο στην κριτική επιτροπή. Ο ΑΝΤ1 μετά τη δεύτερη σεζόν δεν ανανέωσε το project.

Το 2018 το σόου επανήλθε στη μικρή οθόνη από το Star Channel με τη Βίκυ Καγιά ξανά επικεφαλής του project και με μια θέση στην κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από το Δημήτρη Σκουλό, Άγγελο Μπράτη και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Νικήτρια της σεζόν αναδείχθηκε η 21χρονη -τότε- Ειρήνη Καζαριάν με καταγωγή από την Αρμενία η οποία συνεχίζει να εργάζεται στο μόντελινγκ μέχρι σήμερα.

Μερικά δευτερόλεπτα από τη σκηνή της νίκης της της περιλαμβάνονται στο 2ο επεισόδιο του Inside America's Next Top Model επιβεβαιώνοντας μέσα από έναν καταιγισμό πλάνων από διάφορες χώρες την επέκταση του franchise.

Ειρήνη Καζαριάν | Netflix/ Star

GNTM | Netflix/Star