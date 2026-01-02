Πανσέληνος του Λύκου στις 3 Ιανουαρίου: 4 ζώδια που «σπάνε τα δεσμά» με το παρελθόν

Η νέα χρονιά ξεκινά με ένα ισχυρό ενεργειακό κάλεσμα. Η Πανσέληνος του Λύκου, που κορυφώνεται στις 3 Ιανουαρίου 2026, φωτίζει το ζώδιο του Καρκίνου, φέρνοντας στο επίκεντρο τη διαίσθηση, τη συναισθηματική τροφή και την ανάγκη μας για ασφάλεια.

Αυτή η σελήνη λειτουργεί σαν καθρέφτης: Δείχνει τις εσωτερικές αφηγήσεις που κουβαλάμε από το παρελθόν και μας καλεί να αναρωτηθούμε αν αυτές οι ιστορίες έχουν ακόμα θέση στο μέλλον μας.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr