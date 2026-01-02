Πανσέληνος του Λύκου στις 3 Ιανουαρίου: 4 ζώδια που «σπάνε τα δεσμά» με το παρελθόν

Η νέα χρονιά ξεκινά με ένα ισχυρό ενεργειακό κάλεσμα. Η Πανσέληνος του Λύκου, που κορυφώνεται στις 3 Ιανουαρίου 2026, φωτίζει το ζώδιο του Καρκίνου, φέρνοντας στο επίκεντρο τη διαίσθηση, τη συναισθηματική τροφή και την ανάγκη μας για ασφάλεια.
Αυτή η σελήνη λειτουργεί σαν καθρέφτης: Δείχνει τις εσωτερικές αφηγήσεις που κουβαλάμε από το παρελθόν και μας καλεί να αναρωτηθούμε αν αυτές οι ιστορίες έχουν ακόμα θέση στο μέλλον μας.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Εμείς κι Εμείς: Η viral πρόβλεψη για το 2026 και η αντίδραση του σεναριογράφου
- Η εγγονή του Πάριου τραγούδησε πρώτη φορά στην τηλεόραση με τον πατέρα της
- Όταν από τύχη το Παγκράτι δεν έγινε Ελβετία - Η επικίνδυνη «μόδα» των βεγγαλικών στα μπαρ
- Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.