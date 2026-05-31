Παντρεύτηκε η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ: O γάμος που δεν πήρε χαμπάρι κανείς στο Λονδίνο

Η πολυαγαπημένη σταρ Ντούα Λίπα (Dua Lipa) παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Λονδίνο.
Η 29χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε φορώντας λευκό καπέλο, φόρεμα και γάντια, κρατώντας χέρι-χέρι τον νεόνυμφο σύζυγό της, τον 35χρονο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος φορούσε σκούρο μπλε κοστούμι και γραβάτα.
Οκτώ φίλοι και μέλη της οικογένειας είχαν παραταχθεί και στις δύο πλευρές της σκάλας του ληξιαρχείου του Marylebone και πέταξαν κομφετί καθώς το χαμογελαστό ζευγάρι κατευθυνόταν προς ένα μαύρο ταξί, όπως μεταφέρει η The Sun.
Μια μικρή ομάδα ασφαλείας και οι συγγενείς επιβιβάστηκαν σε ένα πράσινο Land Rover και συνόδευσαν το ζευγάρι, το οποίο αναχώρησε με ταξί.
Μία περαστική ανέφερε ότι είδε την αναστάτωση και την κινητικότητα γύρω από το σημείο, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τελετή ήταν αρκετά διακριτική και χαμηλών τόνων.
