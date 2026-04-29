Δεν το ονειρευτήκαμε: Όταν η Ντούα Λίπα ήταν χαρακτήρας στο FIFA 21

Η Ντούα Λίπα είναι ίσως η κορυφαία ποπ σταρ στον πλανήτη. Η μουσική της είναι αυτό που σε σηκώνει από την καρέκλα σου και σε κάνει να θέλεις να χορέψεις ως το ξημέρωμα, η ίδια κάνει επικές συναυλίες και εμπορικές συνεργασίες με κορυφαία brands και εργάζεται ακούραστα για φιλανθρωπικές ενέργειες ιδρυμάτων όπως το Elton John AIDS Foundation. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πλάσματα της σύγχρονης δυτικής ποπ κουλτούρας.

Το 2020, η βρετανό-αλβανικής καταγωγής τραγουδίστρια κυκλοφορούσε το «Future Nostalgia», ένα δίσκο γεμάτο από pop hits (Levitating) και βρισκόταν σε στάση αναμονής για την παρουσίαση των τραγουδιών της στο κοινό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο COVID είχε μετατρέψει όλη σχεδόν την ανθρωπότητα σε ένα σύμπαν από κλειδωμένα σπίτια, μπροστά από έρημους - ως επί το πλείστον - δρόμους, υπό το φόβο του να κολλήσουμε κάτι που έδειχνε με τον πιο επιθετικό τρόπο ότι δεν ήταν «ένα απλό κρυωματάκι».

Διαβάστε ακόμα: H Σέρβα σύζυγος του Βιλντόζα, Μίλιτσα Τάσιτς, τη λέει στην Ντούα Λίπα: «Κορίτσι, καλωσήρθες στη χώρα μου»

Η Ντούα Λίπα σέντερ-φορ

Η βιομηχανία των videogames το 2020-21 είχε βρει πεδίο δόξης λαμπρό: Εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους, σε καραντίνα. Όλες οι ιδέες, ακόμα και οι πιο τρελές, έγιναν πραγματικότητα. Η παρουσία της ως celebrity χαρακτήρα που μπορούσε ο χειριστής να ξεκλειδώσει στο FIFA 21, ήταν πραγματικότητα. Τα αθλητικά της χαρακτηριστικά ήταν υψηλότατου επιπέδου (αξιολόγηση: 85/100) και έδειχνε ικανή να σφετεριστεί ακόμα και το ρόλο του Λιονέλ Μέσι.

Πήρε «κούπα» στην Αγγλία

H Dua Lipa με τα χρώματα της Λίβερπουλ σηκώνει το τιμημένο. | BFordLancer

Ο BFordLancer, γνωστός streamer videogames, αφιέρωσε ένα ολόκληρο stream στη Ντούα Λίπα. Την έκανε μεταγραφή σε ομάδα της Αγγλίας και ξεκίνησε σεζόν στο Κύπελλο Αγγλίας και φυσικά, τι πιο σύνηθες, το σήκωσε!

Διαβάστε ακόμα: Ντούα Λίπα: Εντυπωσιάζει ποζάροντας με κόκκινο διάφανο φόρεμα

Yπήρξε όντως αυτό ή το φανταστήκαμε;

Ναι, η Ντούα Λίπα ήταν ένας από τους «Groundbreakers» χαρακτήρες που μπορούσε να ξεκλειδώσει κανείς στο FIFA 21 μαζί με τους

Λιούις Χάμιλτον

Τζόελ Εμπίντ

Ντάνιελ Ριτσιάρντο

Dj Snake

Aυτό το πολύ ακραίο crossover ποδοσφαίρου και ποπ κουλτούρας, δεν υπάρχει πια. Άλλωστε, το 2022 βγήκαμε από την καραντίνα.