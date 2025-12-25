Παππούς Πάριος και η πιο γλυκιά «ορχήστρα» του: 4 γιοι, 4 εγγόνια, 3 νύφες και 2 σκυλιά

Σε μια ζεστή, οικογενειακή στιγμή γεμάτη χαμόγελα και γιορτινή θαλπωρή, ο Γιάννης Πάριος πέρασε τα φετινά Χριστούγεννα περιστοιχισμένος από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα.
Ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε στα social media μια χαρούμενη οικογενειακή selfie, την οποία τράβηξε η σύζυγός του, Αντελίνα, αποτυπώνοντας το γιορτινό τραπέζι στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί παιδιά, εγγόνια και νύφες του αγαπημένου τραγουδιστή.
Με χιούμορ και τρυφερότητα, ο Χάρης συνόδευσε τη δημοσίευση γράφοντας πως «η απαρτία ήταν πλήρης», αναφέροντας έναν παππού, τέσσερις γιους, τέσσερα εγγόνια, τρεις νύφες και… δύο σκυλιά — έστω κι αν στη φωτογραφία φαίνεται μόνο το ένα.
