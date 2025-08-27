Πατέρας ο Ανδρέας Γεωργίου: Οι φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο και η αφιέρωση στη σύζυγό του

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου αφού χθες Τρίτη (26/8) απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ο Ανδρέας Γεωργίου ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, την οποία συνόδεψε με φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο και έγραψε:
«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη.
Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο.
Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.
Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.
Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες.
Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια».
