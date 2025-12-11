Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας στο γύρισμα»

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ήταν καλεσμένος, τη νύχτα της Τετάρτης, στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός, γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την περίοδο των γυρισμάτων στο σίριαλ «Ρετιρέ» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και εποπτεία του Γιάννη Δαλιανίδη.

Αναλυτικότερα, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος παραδέχτηκε ότι δεν παρακολουθεί τον εαυτό του στις επαναλήψεις του «Ρετιρέ».

«Δεν βλέπω τον εαυτό μου στο ''Ρετιρέ'', δεν βλέπω τα επεισόδια».

Μίλησε και για το ότι πολλές φορές κλείνεται στον εσωτερικό του κόσμο:

Ο εαυτός μου μού φταίει πάντα, δεν τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου· συνέχεια έχουμε μια κόντρα. Όταν θέλω, είμαι εσωστρεφής, δεν δείχνω κάτι που με έχει στενοχωρήσει. Στον κλειστό μου κύκλο είμαι πιο ελεύθερος».

Η συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη

Με απόλυτη ειλικρίνεια, ο Ευαγγελόπουλος περιέγραψε πώς ήταν τα γυρίσματα στο «Ρετιρέ» και στους «Μικρομεσαίους», δίπλα στον μεγάλο, αλλά και απαιτητικό, σκηνοθέτη:

«Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Δαλιανίδης δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα. Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό, ότι ο μύθος θα φωνάξει κι εμείς είμαστε το τίποτα και πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι.»

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η πίεση αυτή επηρέαζε πολλούς συναδέλφους του:

«Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί μεγαλύτεροι από εμένα έβαζαν τα κλάματα.»

«Μετά από αυτή τη συνεργασία, όλα τα άλλα ήταν λούνα παρκ»

«Εγώ είχα πει τότε ότι μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι πάρτι, λούνα παρκ. Ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας χωρίς να είμαι εγώ ο κύριος αποδέκτης».

Τόνισε όμως ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τον σκηνοθέτη:

«Ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας. Μου το είχε πει. Δεν δημιουργούσα προβλήματα. Αλλά υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας — και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνη την εποχή, και θεωρούνταν φυσιολογικό. Ήταν φοβερά αυταρχικός, απαιτητικός».