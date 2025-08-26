Πέντε συμβουλές για να παραμείνεις cool, όταν όλοι προσπαθούν να σε εκνευρίσουν

Είμαστε άνθρωποι και ως ζωντανά όντα έχουμε συναισθήματα, αντιδράσεις και επιχειρήματα για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Κάποιες ημέρες είναι καλές, ενώ άλλες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όριά μας.

Θέλει μεγάλη προσπάθεια να μείνουμε ψύχραιμοι και να δείξουμε υπομονή, όταν όλα πηγαίνουν στραβά ή όταν οι άνθρωποι που στέκονται απέναντί μας προσπαθούν να μας βγάλουν εκτός εαυτού.

Η αμυντική στάση είναι ένα είδος αντίδρασης, καθώς επιδιώκουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας από την κριτική των τρίτων, τις απειλές ή τις λεκτικές επιθέσεις που ενδέχεται να δεχόμαστε.

Αυτές οι ενοχλητικές συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία μας, δημιουργώντας μας ακόμα και αμφιβολίες για τον ίδιο μας τον εαυτό.

