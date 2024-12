Πέθανε η Beandri Booysen: Το κορίτσι που γέρασε πριν προλάβει να μεγαλώσει

Έγινε πρόσφατα γνωστό πως η σταρ του TikTok, Beandri Booysen, γνωστή για τα εμπνευσμένα βίντεό της στα social media, απεβίωσε στην τρυφερή ηλικία των 19 ετών.

Την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, η μαμά της Beandri, Bea Booysen, επιβεβαίωσε στο Facebook ότι η νεαρή πέθανε. Έπασχε από προγηρία -ασθένεια γνωστή και ως σύνδρομο Hutchinson - Gilford- μια σπάνια γενετική πάθηση που προκαλεί πρόωρη γήρανση των παιδιών.

Η ανάρτησή της, η οποία μεταφράστηκε στα αγγλικά από το πρωτότυπο, είχε τον τίτλο «In Loving Memory of Beandri Booysen». Το μοιράστηκε στην ομάδα «Beandri, Our Inspiration», που δημιουργήθηκε από την οικογένεια πριν από 15 χρόνια.

Το τελευταίο αντίο στην Beandri Booysen

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Beandri Booysen, μιας από τις πιο αγαπητές και διάσημες νεαρές γυναίκες της Νότιας Αφρικής», έγραψε η Bea.

«Η Beandri όχι μόνο ήταν γνωστή για την αστραφτερή της προσωπικότητα και το "κολλητικό" γέλιο της, αλλά ήταν επίσης το τελευταίο εν ζωή άτομο στη Νότια Αφρική που έπασχε από προγηρία».

Η ανάρπαστη αστέρας του TikTok πέθανε στα 19 της ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία για την ασθένειά της.

Η Bea συνέχισε, «Παρά τις προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει, η Beandri εξέπεμπε ελπίδα και χαρά. Ήταν μια φωνή και σύμβολο ευαισθητοποίησης για την προγηρία και άλλες ειδικές ανάγκες και ενέπνευσε χιλιάδες με το μοναδικό πνεύμα της».

«Η οικογένεια Booysen ζητά την προστασία της ιδιωτικής ζωής μας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή καθώς επεξεργαζόμαστε την απώλεια της αγαπημένης μας Beandri», κατέληξε η ανάρτηση.

Η Beandri έχει πάνω από 278.000 ακόλουθους στο TikTok και επαινείται τακτικά για τα συγκινητικά βίντεό της, τα οποία έχουν προβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές.