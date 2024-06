Πέθανε ο Μαρκ Τζέιμς: Ο τραγουδοποιός των «Suspicious Minds» και «Always On My Mind»

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μαρκ Τζέημς, του συνθέτη του «Suspicious Minds» του Έλβις Πρίσλεϊ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο γεννημένος στο Τέξας μουσικός έφθασε στο νούμερο ένα στο chart στις ΗΠΑ με το τραγούδι «Hooked On A Feeling» και έγραψε επίσης το «Always On My Mind» του Έλβις Πρίσλεϊ, όπως αναφέρει το BBC.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, οι συνθέσεις του ηχογραφήθηκαν ή διασκευάστηκαν από καλλιτέχνες όπως οι Γουίλι Νέλσον, Μπιλ Γουίδερς, Μπρέντα Λι, Jay-Z, Pet Shop Boys.

Το 2000 ανακηρύχθηκε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα μαζί με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλτον Τζον και Χόλαντ Ντόζιερ - Χόλαντ.

Ο Μαρκ Τζέιμς πέθανε στο σπίτι του στο Νάσβιλ του Τενεσί, στις 8 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Τζέιμς ανέφερε ότι «η πληθωρική προσωπικότητά του γέμιζε όποιο μέρος βρισκόταν και το χαμόγελό του τον φώτιζε».

«Ήταν ένας συναρπαστικός αφηγητής που είχε το πιο γλυκό χαμόγελο, το πιο μεταδοτικό γέλιο και μια λάμψη στα μάτια που δεν έσβηνε ποτέ» τόνισαν.