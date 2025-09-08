Πέθανε ο Ρικ Ντέιβις: Τραγουδιστής και συνιδρυτής της ροκ μπάντας Superstamp

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, 8/9, ο τραγουδιστής και συνιδρυτής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος των 70s, Supertramp, Ρικ Ντέιβις, σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το συγκρότημα.

Ο τραγουδιστής, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από την ζωή στην κατοικία του στο Λόνγκ Άιλαντ στην Αμερική.

«Ο Ρικ Ντέιβις, ιδρυτής, βασικός τραγουδιστής και στιχουργός-συνθέτης των Supertramp, απεβίωσε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 81 ετών αφού έδωσε μάχη για περισσότερο από 10 χρόνια με το πολλαπλό μυέλωμα», ανάρτησε το συγκρότημα μέσω Facebook.

Η ιστορία του εμβληματικού συγκροτήματος

Ο Ρικ Ντέιβις ίδρυσε τους Supertramp το 1969 μαζί με τον κιθαρίστα Ρίτσαρντ Πάλμερ, τον ντράμερ Ρόμπερτ Μίλαρ και τον τραγουδιστή-μπασίστα Ρότζερ Χόντγκσον.

«Ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ μουσικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook.

Ξεκίνησαν ως ένα πιο πειραματικό progressive rock συγκρότημα, όμως στην συνέχεια πειραματίστηκαν με έναν πιο pop ήχο και έμειναν γνωστοί για το «πάντρεμα» της prog-rock με την pop.

Οι Supertramp γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με το άλμπουμ «Breakfast in America», το οποίο κέρδισε δύο βραβεία Grammy, ένα άλμπουμ που περιείχε πολλές επιτυχίες όπως το «Goodbye Stranger» και το «Take the long way home».

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1988, έπειτα από μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία, πριν σχηματισθεί και πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ενώ o Ντέιβις παρέμεινε το μόνο σταθερό μέλος στην ιστορία του συγκροτήματος.

«Η μουσική και η κληρονομιά του Ρικ συνεχίζουν να εμπνέουν πολλούς ανθρώπους και μαρτυρούν το γεγονός ότι τα μεγάλα τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ, διαρκούν», τονίζει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.