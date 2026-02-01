Πέθανε ο θρυλικός «Νίκος ο τυροπιτάς» - Τα αντίο από ΠΑΕ και ΚΑΕ Πανιώνιου

Έφυγε από τη ζωή ο «Νίκος ο τυροπιτάς», μια εμβληματική μορφή που για δεκαετίες αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του Πανιωνίου όσο και της Νέας Σμύρνης.

Το κατάστημα του Νίκου Κώστογλου καθιερώθηκε ως σημείο συνάντησης και αναφοράς για την περιοχή, γράφοντας τη δική του ιστορία μέσα από τις φημισμένες τυρόπιτες και σφολιάτες του.

Τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ Πανιώνιος, αποχαιρέτησαν με ανακοινώσεις του τον άνθρωπο που μεγάλωσε γενιές φιλάθλων και πρόσφερε αναμνήσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

«Η ιστορική γωνία έχει το όνομά σου. Πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Σημείο αναφοράς στη Νέα Σμύρνη: Ο ΝΙΚΟΣ. Από τα χέρια σου πέρασαν οι γεύσεις μας, οι παρέες μας, οι αναμνήσεις μας, οι ώρες, οι μέρες, οι μνήμες τα χρόνια.

Το γήπεδο ήταν, είναι και θα είναι συνδυασμένο με πέρασμα από τον ΝΙΚΟ! Για να ομορφύνουμε τη γεύση μας, για να συναντηθούμε με τους φίλους μας. Για να τα πούμε. Και γιατί ξέρουμε ότι μας προσέχεις, άλλωστε η ποιότητα είναι δεδομένη. Το ίδιο και η καθημερινότητά μας. Ο ΝΙΚΟΣ ήταν είναι και θα είναι το στέκι μας.

Αυτό το δημιούργησες ΕΣΥ. Η φημισμένη κρεατόπιτα δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι φτιαγμένη από αγάπη. Όπως και η αγάπη σου για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ήταν ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ανιδιοτελής.

Καλό ταξίδι κύριε Νίκο! Σ’ ευχαριστούμε για όλα και η γωνία είναι στα καλύτερα χέρια».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος για την απώλεια του «Νίκου του τυροπιτά»

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο, τον αγαπημένο σε όλους "Νίκο τον τυροπιτά", έναν άνθρωπο που για δεκαετίες αποτέλεσε κομμάτι της καθημερινότητας γύρω από τον Σύλλογο.

Το ιστορικό του στέκι έξω από το γήπεδο, δεν ήταν απλώς μια συνήθεια των φιλάθλων. Ήταν σημείο αναφοράς, μια σταθερά που ένωνε γενιές Πανιωνίων πριν και μετά τους αγώνες.

Ο Νίκος με το χαμόγελο και την απλότητα του, δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος του γηπέδου, αλλά ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα μνήμης και παράδοσης του Συλλόγου.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο».