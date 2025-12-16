Πηγή Δεβετζή: Αυτός είναι ο λόγος που έχασε τον έλεγχο του ΙΧ της - «Είπα ''αντίο μάνα'' - Ευτυχώς ήταν οι αγρότες»

Για πρώτη φορά μίλησε στον τηλεοπτικό αέρα η Πηγή Δεβετζή, μετά από το τροχαίο ατύχημα που είχε στην Καβάλα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, η Ολυμπιονίκης δήλωσε: «Έχω έρθει εδώ και η καρδιά μου χτυπά δυνατά γιατί οι εικόνες δεν φεύγουν, αλλά η ζωή προχωρά.

Τρεις μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω από το σοκ. Από τα κλάματα όταν πήγα στο νοσοκομείο της Καβάλας και με φρόντισαν εκεί πάρα πολύ, ήρθανα πό τα άλλα δωμάτια και μου έλεγαν ''είσαι καλά;''.

Δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Έλεγα πώς θα το πώ στη μαμά μου. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν έπαθα τίποτα. Δόξα τω Θεώ κάνω το σταυρό μου και συγκινούμαι, και λέω ότι ο Άγιος Νικόλαος με προφύλαξε. Υπάρχει Θεός. Η πίστη τελικά σώζει», δήλωσε.

Πηγή Δεβετζή: Πώς έγινε το τροχαίο

Η Πηγή Δεβετζή περιέγραψε ότι πήγαινε σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ στη Λάρισα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, όταν μια στιγμή εντός τούνελ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της.

Και καθώς και η ίδια δεν ήξερε στην αρχή πώς έγινε, αποκάλυψε: «Μίλησα σήμερα με τη δικηγόρο μου και το πόρισμα του πραγματογνώμονα έδειξε ότι έσκασε το δεξί μου λάστιχο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Στη στροφή πάνω, έχασα τον έλεγχο, μετωπική στο τούνελ.

Θυμάμαι πράγματα. Εγώ είπα σκοτώθηκα, είπα ''μάνα φεύγω'' ''αντίο''. Και εκεί που χτυπάω μετωπικά το αυτοκίνητο γυρνά 180 μοίρες.

Έκανα το σταυρό μου. Και ασυναίσθητα πάτησα την κόρνα. Ξαφνικά είδα και άλλο αμάξι να έρχεται κατα πάνω μου, και πάλι καλά ο άνθρωπος κάνει ελιγμό και σταματάει. Και το τρίτο αυτοκίνητο ήταν η κοπέλα που με βοήθησε να βγω».

«Ευτυχώς ήταν και οι αγρότες» και προσθέτει: «Στο τέλος δηλαδή του τούνελ υπήρχε κόσμος και ήρθαν. Εγώ ήθελα απλά να βγω από το αμάξι. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι που ήταν από τα μπλόκα. Ένας νεαρός αγρότης μου είπε ''θέλεις'' να έρθεις στο πίσω κάθισμα;.», είπε μεταξύ άλλων και εξήγησε πώς η κοπέλα με το τρίτο αμάξι την βοήθησε να βγει από το όχημα της.