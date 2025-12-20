Μενού

Πιτ Ντέιβιντσον και Έλσι Χιούιτ έγιναν γονείς - Η τρυφερή ανακοίνωση στα social media

Το χαρμόσυνο γεγονός ότι απέκτησε μωρό με τον Πιτ Ντέιβιντσον αποκάλυψε η Έλσι Χίουιτ μέσω μιας ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Πιτ Ντέιβιντσον και Έλσι Χιούιτ έγιναν γονείς
Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους! Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε εκείνη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG μερικές φωτογραφίες από τις πρώτες ημέρες της κοινής ζωής τους.

Το μοντέλο γέννησε στις 12 Δεκεμβρίου, ωστόσο έκανε την αποκάλυψη στις 19, λαμβάνοντας ευχές και μηνύματα από τους ακολούθους της.

