Πιτ Ντέιβιντσον και Έλσι Χιούιτ έγιναν γονείς - Η τρυφερή ανακοίνωση στα social media

Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους! Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε εκείνη, δημοσιεύοντας στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG μερικές φωτογραφίες από τις πρώτες ημέρες της κοινής ζωής τους.

Το μοντέλο γέννησε στις 12 Δεκεμβρίου, ωστόσο έκανε την αποκάλυψη στις 19, λαμβάνοντας ευχές και μηνύματα από τους ακολούθους της.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr