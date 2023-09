Πιτ Ντόχερτι: Η πολυτάραχη ζωή του τραγουδιστή, τα ναρκωτικά και οι κατηγορίες για φόνο

Η πορεία του Πιτ Ντόχερτι από διάτοντας αστέρας της Βρετανικής ποπ-ροκ και πρώην της Κέιτ Μος, έως την προοδευτική πτώση του μετά τα πάρε-δώσε με τον νόμο, τις κατηγορίες για συμμετοχή σε φόνο και την αναμόρφωσή του σε οικογενειάρχη είναι μία ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Ο Άγγλος ροκ σταρ κοσμούσε επί δεκαετίες τα πρωτοσέλιδα των Βρετανικών εφημερίδων, πιο συχνά για τις θυελλώδεις σχέσεις του τόσο με τις γυναίκες όσο και με την αστυνομία, παρά για τη μουσική του, φτάνοντας στο απόγειο της κακοφημίας του όταν κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του ανερχόμενου ηθοποιού Μαρκ Μπλανκο.

Η εδραίωση στη Βρετανική σκηνή

Ήδη από τη δεκαετία του 90' ο εναλλακτικός Ντόχερτυ σύχναζε σε αγώγια με την τότε μπάντα του The Libertines, έχοντας ένα μικρό αλλά σταθερό φαν κλαμπ. Αυτό άλλαξε όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο τους studio album '«Up the Bracket», ανεβάζοντας την μπάντα στη σφαίρα του mainstream και τα charts.

Δυστυχώς για τον Ντόχερτυ, το φως της δημοσιότητας διεισδύει πέρα από την επιφάνεια και εκθέτει πιο βαθιά προβλήματα.

Ο πρώην frontman των Libertines έχει ένα παραπάνω από εύρωστο ιστορικό χρήσης ναρκωτικών που τον οδήγησε σε αμέτρητες συγκρούσεις με το νόμο.

Κατοχή ουσιών, οδήγηση υπό την επήρεια, κλοπές, επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και επανειλημμένες φυλακίσεις είναι μερικά από τα «χιτάκια» που άρχισαν να αντικαθιστούν τα μουσικά best-of του καλλιτέχνη.

H χρόνια χρήση του Πιτ Ντόχερτυ οδήγησε σιγά σιγά σε κατάρρευση πολλαπλές πτυχές της ζωής του. Η σχέση του με την τραγουδίστρια Λίζα Μούρις, με την οποία απέκτησε και έναν γιο έληξε άδοξα και ο τραγουδιστής έχασε τα γονικά του δικαιώματα λόγω του εθισμού του, ενώ μόλις μία χρονιά μετά, το 2004 αναγκάστηκε να φύγει και από τους Libertines.

Νέα αρχή - Αναμενόμενη κατάληξη

Ο Ντόχερτυ αφήνει πίσω τους Libertines και ιδρύει τους Babyshambles. Όπως αποδείχτηκε βέβαια, η νέα αρχή του τραγουδιστή δεν σήμαινε για αυτόν τίποτα παρά μία καινούργια ευκαιρία να προκαλέσει χαμό και πανικό.

Το 2004 η μπάντα ακύρωσε απότομα εμφάνισή της στην Αστόρια του Λονδίνου την ίδια νύχτα του σόου, προκαλώντας την οργή των ορδών που περίμεναν πώς και πώς.

Οι οργισμένοι φανς ανέβηκαν στη σκηνή και έσπασαν, έσκισαν και πλάκωσαν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους, με μάρτυρες να λένε πως «ό,τι υπήρχε στη σκηνή είχε καταστραφεί».

Τόσο κακό αγόρι ήταν ο Πιτ Ντόχερτι ώστε αναπόφευκτα έγινε και δημοφιλής στις κυρίες. Κορυφαία του κατάκτηση από τις "καλές" μέρες του ήταν το πασίγνωστο supermodel Κέιτ Μος, με την οποία άρχισε να βγαίνει το 2005, ενώ ο τραγουδιστής έχει αποκαλύψει πως είχε κρυφή σχέση και με την Amy Winehouse.

Κειτ Μος και Πιτ Ντόχερτι | Facebook

Ο θάνατος του Μαρκ Μπλάνκο

Το έτος είναι 2006 και μέχρι τώρα ο Ντόχερτι έχει ανακατευτεί σε πολλές υποθέσεις παρανομίας. Καμία όμως δεν θα ήταν τόσο σοβαρή όσο η υπόθεση δολοφονίας του Μαρκ Μπλάνκο. Το Δεκέμβριο της χρονιάς εκείνης, ο ανερχόμενος ηθοποιός Μαρκ Μπλάνκο μπαίνει σε πάρτι που οργανώνει ο ατζέντης του Πιτ Ντόχερτι στο Γουάιττσαπελ του Λονδίνου.

Ο φιλόδοξος Μπλάνκο ξέρει ότι ο Πιτ θα δώσει το παρόν, και ελπίζει να τον προσεγγίσει για να προμοτάρει ένα θεατρικό που έχει στα σκαριά.

Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έρρεαν άφθονα. Τα πνεύματα οξύνθηκαν. Αργά το βράδυ ο ατζέντης του Ντόχερτι πετάει τον Μαρκ έξω από το πάρτι, κατά τα λεγόμενά του επειδή προκάλεσε φασαρία.

Ο Μπλάνκο επιστρέφει πεισμωμένος και ούτε ένα λεπτό αργότερα φαίνεται να πέφτει με το κεφάλι από το μπαλκόνι του σπιτιού, με τον Πιτ Ντόχερτι να φεύγει τρέχοντας από τη σκηνή του περιστατικού.

Τη σκηνή κατέγραψε παρακείμενη κάμερα ασφαλείας, αλλά το υλικό δεν έφτανε για να κατασκευάσει μία πλήρη εικόνα του τι είχε συμβεί. Στην υπόθεση κυριάρχησε η ακαταστασία.

Αρχειοθετήθηκε ως αυτοκτονία, αργότερα στοιχεία κατέδειξαν δολοφονία, οι έρευνες των αρχών είχαν κενά και αγνοούσαν πιθανούς μάρτυρες, άτομο ομολόγησε για τον φόνο του Μπλάνκο προτού το πάρει πίσω, και μέσα σε όλα αυτά, ο Ντόχερτι δεν κλήθηκε καν για να δώσει κατάθεση.

Οι ύποπτες συνθήκες του περιστατικού στοιχειώνουν των τραγουδιστή και λεκιάζουν τη φήμη του έως και σήμερα, με τον ίδιο να αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Συνέχιση της καριέρας και επανένωση

Ευτυχώς, για τον τραγουδιστή τα πράγματα πήραν πιο ήρεμη τροπή. Ο Ντόχερτυ συνέχισε να τραγουδάει και να ηχογραφεί με τους Babyshambles μέχρι το 2014, ενώ από το 2010 κιόλας είχε αρχίσει να έρχεται σε επαφή με τους παλιόφιλους των Libertines, οργανώνοντας ανά τα χρόνια εμφανίσεις και τουρ.

Τα μέλη των Babyshambles | Facebook

To τρίτο και τελευταίο του band project σχημάτισε το 2016, και άκουγε στο όνομα Pete Doherty and the Puta Madres, τίτλος σχεδόν τόσο προκλητικός όσο και τα πεπραγμένα του ίδιου του καλλιτέχνη.

Τα τελευταία χρόνια πάντως, ο Ντόχερτυ έχει ωριμάσει αισθητά. Μία ζωή ναρκωτικών, εγκλήματος και επεισοδιακών σχέσεων θα κούραζε τον οποιονδήποτε. Ο τραγουδιστής έχει εδώ και καιρό αποτινάξει την εικόνα του αλήτη, του αυτοκαταστροφικού αγοριού που δεν ξέρει τι να του πρωτοπαίξει και το γυρίζει σιγά σιγά σε οικογενειάρχης.

Αυτές τις μέρες επιστρέφει ενίοτε σε εμφανίσεις με τους Libertines, ενώ συνεχίζει στους Puta Madres με την συνάδελφο και σύζυγό του Κάτια ντε Βίντας, με την οποία διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Γαλλική εξοχή.