Πνευματικός Γεράσιμου Μιχελή: «Είχε πίκρα γιατί δεν τον φώναζαν για δουλειά - Στενοχωριόταν που δεν κοινωνούσε»

Για τον ηθοποιό Γεράσιμο Μιχελή, ο οποίος άφησε πρόωρα την τελευταία του πνοή πριν λίγους μήνες, λόγω σπάνιας ασθένειας, μίλησε ο πνευματικός του, πατήρ Αλέξανδρος.

«Δεν το πιστεύαμε. Τον Γεράσιμο τον είχα πνευματικό παιδί. Τον γνώριζα τουλάχιστον έξι χρόνια. Ερχόταν και μιλούσαμε, εξομολογούνταν, κουβεντιάζαμε κάποια πράγματα», είπε ο ιερέας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.

«Είχε μία πίκρα μέσα του που δεν μπορούσε να δουλέψει ξανά, είτε γιατί δεν τον φώναζαν τότε που μπορούσε να αποδώσει και αυτό τον πίκραινε πάντα. Όμως παρ' όλα αυτά είχε πάντα μία ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά», συνέχισε, ενώ ανέφερε το πώς κάλυπτε τα έξοδα της ασθένειάς του: «Όλοι βοηθούσαμε. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο για τη βοήθεια του Γεράσιμου».

Ο πατέρας Αλέξανδρος είχε επισκεφτεί για τελευταία φορά τον Γεράσιμο Μιχελή μία εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή: «Μια εβδομάδα πριν πεθάνει είχα πάει σπίτι του, τού είχα μιλήσει, τού είχα χτυπήσει την πλάτη και ένιωθα ότι χτύπαγα τα κόκκαλα, έναν σκελετό, τόσο πολύ είχε αδυνατίσει και του είπα ότι όλα θα πάνε καλά. Περίμενε και εκείνος ότι θα πάει στην αγκαλιά του Θεού».

Ακόμα, ο ιερέας είπε: «Το κακό ήταν ότι στενοχωριόταν γιατί δεν μπορούσε να κοινωνήσει, δεν μπορούσε να καταπιεί. Είχα πάει επανειλημμένως στο σπίτι του και τον έβλεπα. Μάλιστα, την τελευταία φορά που ήταν πολύ δύσκολα, ήθελε να κάνουμε μία λειτουργία, αλλά δυστυχώς μάς πρόλαβε ο θάνατός του».

«Είχαμε έναν πίνακα που εκεί, με το δάχτυλό του, κατέγραφε ό,τι ήθελε: "πάντα σας αγαπάω όλους"», ανέφερε ακόμα ο πατέρας Αλέξανδρος.

Αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε η φωτογραφία των ηθοποιών του «Παρά Πέντε» την ημέρα της κηδείας του, ο ιερέρας σημείωσε: «Δεν καταλαβαίνω. Βρισκόμαστε γύρω από έναν νεκρό φίλο και εκδηλώνουμε την αγάπη μας προς τον φίλο και μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί το σχολίασαν κάποιοι».

Αναφορικά με τις ποιητικές ανησυχίες του Γεράσιμου Μιχελή, ο ιερέας είπε: «Ήταν πολύ συγκινημένος, η ποίησή του ήταν πολύ γλυκιά, πολύ συναισθηματική, θα μάς έδινε και άλλες ποιητικές συλλογές, αλλά δεν τα κατάφερε ο καημένος».