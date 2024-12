Ποια είναι τα 3 πράγματα για τα οποία μετανιώνουν οι άνθρωποι λίγο πριν πεθάνουν

Ως νοσηλεύτρια σε γηροκομείο, η Julie McFadden περνά τις μέρες της φροντίζοντας ανθρώπους που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους.

Όπως αναφέρει το cnbc.com, η δουλειά αυτή της δίνει μια εικόνα για τις τύψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι συνηθέστερα λίγο πριν φύγουν από τη ζωή.

Οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται άβολα όταν ακούνε για τη δουλειά της, σημειώνει - αλλά όταν μιλάει με τους ασθενείς της και τις οικογένειές τους, είναι σχεδόν πάντα πρόθυμοι να μιλήσουν μαζί της για τον θάνατο.

«Το να μιλάς για το θάνατο, το να σκέφτεσαι τον θάνατο, σε βοηθάει πραγματικά να ζήσεις καλύτερα, να ζήσεις πιο ουσιαστικά, και νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει να πεθάνεις πιο ειρηνικά», λέει η McFadden, 41 ετών, συγγραφέας του βιβλίου “Nothing to Fear: Demystifying Death to Live More Fully”, στο CNBC Make It.

Συγκεκριμένα, η McFadden λέει ότι ακούει αυτά τα τρία πράγματα πιο συχνά από τους ασθενείς της που νοσηλεύονται στο γηροκομείο:

Εύχονται να είχαν εκτιμήσει την υγεία τους όταν την είχαν

«Δεν καταλάβαιναν πόσο τυχεροί ήταν που είχαν ένα υγιές σώμα», λέει η McFadden. «Αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που ακούω».

Μακάρι να μην δούλευαν όλη τους τη ζωή

Ορισμένοι άνθρωποι εργάζονταν με εξαντλητικά ωράρια, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο για την προσωπική τους ζωή. «Κάποιοι από εμάς αναγκαστικά δουλεύουμε συνέχεια, λόγω της φύσης των εργασιών μας», λέει η McFadden. «Πιστεύω όμως ότι μπορείτε να ζήσετε μια ολοκληρωμένη ζωή αν μπορείτε να ζείτε με ευγνωμοσύνη για τα μικρά πράγματα».

Μετανιώνουν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις σχέσεις τους

Οι ασθενείς της εξέφραζαν συχνά ενδοιασμούς για το ότι «δεν ζήτησαν συγγνώμη όταν έπρεπε, δεν έφτιαξαν νωρίτερα τη σχέση τους συγγενείς τους ή νοιάζονταν υπερβολικά για το τι σκέφτονταν οι άλλοι», λέει η McFadden.

«Δεν ζούσαν τη ζωή που ήθελαν, αλλά ζούσαν τη ζωή που ήθελαν οι άνθρωποι γύρω τους».