Σχεδόν όλοι, όταν ακούν τη φράση «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο», σκέφτονται αυτόματα... την πορνεία. Μία πεποίθηση, που δημιουργήθηκε κυρίως κατά τον 19ο αιώνα, ωστόσο περιγράφει περισσότερο την ανθρώπινη φύση και τα πάθη της, παρά την ιστορική πραγματικότητα. Αν κοιτάξουμε όμως τα δεδομένα της ανθρωπολογίας, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και εξαιρετικά πιο πρακτική.

Για να λύσουμε το... μυστήριο με το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου, ζητήσαμε τη βοήθεια του A.I. και η απάντηση ήταν αυτή που περιμέναμε!

Ποιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο

Τι μας απάντησε, λοιπόν, το Chat GPT; Ιδού. «Για να υπάρξει ένα «επάγγελμα» με την έννοια της συναλλαγής, πρέπει πρώτα να υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία με πλεόνασμα αγαθών ή κάποια μορφή νομίσματος. Στις απαρχές του είδους μας, η επιβίωση ήταν η μόνη προτεραιότητα. Έτσι, οι πρώτες «εξειδικεύσεις» γεννήθηκαν από την ανάγκη και όχι από την αγοραπωλησία ηδονής.. Αν ορίσουμε το επάγγελμα ως μια εξειδικευμένη δεξιότητα που προσφέρει υπηρεσία στην ομάδα, τότε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι άλλοι:

: Λόγω της ανατομίας του ανθρώπου, ο τοκετός ήταν πάντα μια επικίνδυνη διαδικασία. Η ύπαρξη μιας γυναίκας με την εμπειρία να βοηθήσει στη γέννα ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου για τη φυλή. Ο Θεραπευτής: Η διάσημη ανθρωπολόγος Margaret Mead είχε δηλώσει ότι η πρώτη ένδειξη πολιτισμού είναι ένα μηριαίο οστό που είχε σπάσει και επουλωθεί. Αυτό αποδεικνύει ότι κάποιος αφιέρωσε χρόνο για να φροντίσει τον τραυματία, καθιστώντας τη νοσηλεία ένα από τα πρώτα λειτουγήματα.

Ο τίτλος του «αρχαιότερου επαγγέλματος» ανήκει δικαιωματικά σε εκείνες τις δραστηριότητες που εξασφάλισαν τη συνέχεια του είδους μας. Είτε πρόκειται για τον τεχνίτη που σκάλιζε την πέτρα, είτε για τη μαία και τον θεραπευτή, η πρώτη «εργασία» στην ιστορία δεν βασίστηκε στο κέρδος.

