Πωλείται ξανά η έπαυλη της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Στησιχόρου: Η «ιλιγγιώδης» τιμή

Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη και αυτή τη φορά η τιμή... χτυπάει «κόκκινο».

Το «Παλάτι της Αλίκης» βρίσκεται στην οδό Στησιχόρου, μεταξύ των οδών Ηρώδου Αττικού και Ρηγίλλης, και πωλείται μαζί με το πιάνο που είχε στο σαλόνι και το μπουντουάρ «έτσι όπως το άφησε η ηθοποιός».

Όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» στο Mega, η τιμή πώλησης της έπαυλης ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ.

Την πρώτη φορά που πωλήθηκε, το αγόρσε μια Ελληνοαμερικανίδα η οποία έφυγε από τη ζωή, γεγονός που οδήγησε σε δεύτερο πωλητήριο, όπως έγινε γνωστό από τους δικηγόρους.

Ο μεσίτης δήλωσε στην εκπομπή: «Είναι μία κομψή πολυκατοικία, με πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά που είναι όλες σε μία βεράντα.

Το μυστήριο με το Real Estate, είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια αλλά οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα κτίρια. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστροία της Ελλάδας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα», είπε μεταξύ άλλων.



