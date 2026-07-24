Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Με τα παιδιά τους στο πατρικό σπίτι της Νταϊάνας - Η σπάνια φωτογραφία

Με αφορμή το ταξίδι τους στη Βρετανία και την επανένωση με τη βασιλική οικογένεια, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφτηκαν τον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνας στο ιδιωτικό κτήμα που διατηρεί η οικογένεια, Άλθορπ, στο Νορθάμπτονσαιρ της Αγγλίας.
Σε αυτό το σπίτι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα έζησε τα πιο ξέγνοιαστα χρόνια της, αυτά της παιδικής ηλικίας της, συνεπώς έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για σύσσωμη την οικογένεια.
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