Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Τζορτζ είναι πια έφηβος και έχει φτάσει τη μητέρα του σε ύψος

Ο πρίγκιπας Τζορτζ μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς και κάθε νέα δημόσια εμφάνισή του προκαλεί το ενδιαφέρον του Τύπου.
Αυτή τη φορά, ο 12χρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας του σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση και όλοι παρατήρησαν το ίδιο πράγμα: έχει φτάσει την Κέιτ Μίντλετον σε ύψος.
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