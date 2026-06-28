Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Τζορτζ είναι πια έφηβος και έχει φτάσει τη μητέρα του σε ύψος

Ο πρίγκιπας Τζορτζ μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς και κάθε νέα δημόσια εμφάνισή του προκαλεί το ενδιαφέρον του Τύπου.

Αυτή τη φορά, ο 12χρονος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας του σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση και όλοι παρατήρησαν το ίδιο πράγμα: έχει φτάσει την Κέιτ Μίντλετον σε ύψος.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr