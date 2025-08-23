Μενού

Το προγραμματισμένο σεξ μπορεί να είναι πιο hot απ’ όσο φαντάζεσαι – Να γιατί

Cinderella rule: Κούραση, υποχρεώσεις και έλλειψη χρόνου μπορεί να σκοτώνουν τον αυθορμητισμό, αλλά αυτό το trick μπορεί να τον ξαναφέρει, με τους δικούς σου όρους.

Ζευγάρι
Μπορεί να μην σου ακούγεται σέξι το σεξ με πρόγραμμα, αλλά το να προγραμματίζεις τον χρόνο για οικειότητα με τον σύντροφό σου μπορεί να είναι απίστευτα διεγερτικό – αρκεί να το κάνεις σωστά.

Αν νιώθεις εξαντλημένη στο τέλος της ημέρας, έχοντας περάσει τις ώρες σου ανάμεσα σε δουλειά, φροντίδα άλλων και υποχρεώσεις και δεν νιώθεις ίχνος ερωτικής διάθεσης, δεν είσαι μόνη.

Πολλές γυναίκες παλεύουν με την εξάντληση και την «αποσύνδεση» από τη σεξουαλική τους πλευρά.

Η λύση μπορεί να είναι κάτι που λέγεται «cinderella rule», σύμφωνα με την Άλις Γκίντινγκς, co-host του podcast «Just Between Us».

