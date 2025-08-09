Ψυχραιμία, η μόνη λύση: Τα 4 ζώδια που θα παρακαλούν να περάσει η αυγουστιάτικη πανσέληνος

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και την Κυριακή (10/8) αναμένουμε μια από τις καλύτερες ημέρες του Αυγούστου, την πανσέληνο. Πέρα από το όμορφο θέαμα στον ουρανό, η πανσέληνος μας επιφυλάσσει και πολλές εκπλήξεις καθώς τέσσερα ζώδια επηρεάζονται σημαντικά από το φαινόμενο.

Αν είσαι Ταύρος, Λέων, Υδροχόος ή Σκορπιός τότε το παρακάτω κείμενο σίγουρα σε αφορά.

Ταύρος

Η Πανσέληνος στον άξονα Υδροχόου-Λέοντα επηρεάζει θέματα καριέρας, επαγγελματικής κατεύθυνσης, το επαγγελματικό σας στάτους και προφίλ, τη φήμη, την εικόνα που έχουν οι άλλοι για σας. Επηρεάζει όμως και την οικογένεια, το σπίτι και ίσως νιώθετε μοιρασμένοι στα δυο, δηλαδή ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις επαγγελματικές σας ευθύνες.

Από τη μία λοιπόν μπορεί να έχετε κάποιες ευκαιρίες να ανελιχθείτε επαγγελματικά, να δείξετε σε όλους την αξία σας, να προοδεύσετε και να ενισχύσετε τη φήμη σας, αλλά θα είστε μπερδεμένοι και πιεσμένοι και ίσως απόμακροι από αυτούς που αγαπάτε. Ίσως σας πιάσει και το ανικανοποίητο και δεν θα νιώθετε ευχαρίστηση πουθενά. Το φεγγάρι αυτό μπορεί να φέρει και κάποιες αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι απαραίτητα αρνητικές, αλλά κάθε αλλαγή συνοδεύεται και με το ανάλογο άγχος και την ανασφάλεια αν έχετε πάρει τη σωστή απόφαση.

Ίσως κληθείτε να αναλάβετε έναν πιο υπεύθυνο ρόλο στη δουλειά σας, ίσως έρθει μια προαγωγή ή κάποια πρόταση δελεαστική για να κάνετε μια νέα αρχή σε καινούριο περιβάλλον.

Πανσέληνος στην Αθήνα | Intime

Ακόμη, προσοχή στα συναισθηματικά ξεσπάσματα και αποφύγετε τον ειρωνικό τόνο στα λόγια σας, διότι μπορεί να σας μπλέξει σε καβγάδες και άγονες αντιπαραθέσεις.

Επίσης, το φεγγάρι μπορεί να φέρει κάποιες αποκαλύψεις ή να προκύψουν κάποια θέματα στη δουλειά που να σας προβληματίσουν και να θέλετε να κάνετε αλλαγές. Βέβαια αν τα πράγματα φτάσουν σε οριακό σημείο, ίσως κάποιος κύκλος κλείσει

Mην φοβηθείτε να αλλάξετε τους στόχους και τις προτεραιότητες σας αν αυτό θέλετε. Αυτή η απόφαση μπορεί να σας οδηγήσει σε άλλα πιο όμορφα μονοπάτια για εσάς. Μπορεί να σας περιμένει μια νέα καριέρα, μια πιο αξιόλογη θέση, μια πιο ευτυχισμένη ζωή. Προσέξτε περισσότερο και την υγεία σας.

Λέων

Απέναντι από το ζώδιο σας πραγματοποιείται η Πανσέληνος του Αυγούστου και βάζει στο μικροσκόπιο τις σημαντικές σας σχέσεις, τον γάμο, τις συνεργασίες σας και οι πιέσεις που θα δεχτείτε θα είναι πολλές.

Και επειδή την ίδια μέρα σχηματίζεται και η αντίθεση Άρη-Κρόνου θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας ό,τι και αν προκύψει, να γειωθείτε, να είστε ρεαλιστές και να βάλετε όρια.

Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα… ψέματα τέλειωσαν. Ξεκινά μια περίοδος ωριμότητας και σοβαρότητας και η Πανσέληνος θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να πάρετε μια πρώτη μυρωδιά.

Θα πρέπει λοιπόν να κατέβετε με κάποιον τρόπο από το «συννεφάκι» σας, να σταματήσετε να ωραιοποιείτε τις καταστάσεις και να βάλετε τα πράγματα κάτω, προκειμένου να δείτε αν είστε ικανοποιημένοι από τις επιλογές σας και τι αλλαγές θα πρέπει να κάνετε για να είστε πιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Μη βάλετε πάλι μπροστά τις ανασφάλειες και το συναίσθημά σας και συνεχίζετε να διαιωνίζετε τις καταστάσεις που δεν σας κάνουν καλό.

Αυτό το φεγγάρι όμως θέλει αλλαγές, μικρές επαναστάσεις και αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας.

Μην χάνετε τον χρόνο σας με ανούσιες καταστάσεις, οι αλλαγές, όσο και αν σας τρομάζουν και σας ξεβολεύουν, είναι μόνο για καλό. Τι νόημα έχει να βρίσκεστε σε μια σχέση ή μια συνεργασία που δεν σας ικανοποιεί μόνο και μόνο επειδή φοβάστε να βάλετε όρια ή να έχετε έναν σύντροφο που δεν σας καταλαβαίνει και εσείς συνεχώς να τον δικαιολογείτε και να ωραιοποιείτε τις καταστάσεις.

Όσο και να θέλετε να δείχνετε προς τα έξω ότι είστε καλά, βαθιά μέσα σας υποφέρετε και η Πανσέληνος θα σας βοηθήσει να βρείτε τη δύναμη και το θάρρος να πείτε το αντίο και να πάτε παρακάτω. Αν όμως είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, τότε ίσως προχωρήσετε στο επόμενο βήμα και επισημοποιήσετε τη σχέση σας ή μπορεί να δεσμευτείτε σε μια δουλειά.

Πανσέληνος Δεκεμβρίου | Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλος

Οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν, αλλά να είστε προσεκτικοί στις υποσχέσεις και στα μεγάλα λόγια γιατί ακόμα έχουμε ανάδρομο Ερμή. Η Πανσέληνος, εκτός από ξαφνικές ευκαιρίες, μπορεί να φέρει και κάποιες αποκαλύψεις μυστικών, είτε δικών σας είτε άλλων, που θα φέρουν τα πάνω-κάτω και θα εκθέσουν πρόσωπα και καταστάσεις

Υδροχόος

Όταν η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιο μας, όπως αυτή που σχηματίζεται στις 09/08 στο δικό σας, είναι η στιγμή μέσα στον χρόνο που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας και το μέλλον μας. Και αυτή είναι η δική σας στιγμή, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας, καθώς οι δονήσεις που θα δεχτείτε θα είναι πιο έντονες.

Με αυτό το φεγγάρι λοιπόν θα σκέφτεστε συνεχώς και θα προβληματίζεστε για τα πάντα και ίσως φτάσετε στα όρια σας. Και σε αυτό δεν θα σας οδηγήσει μόνο το φεγγάρι, αλλά και η αντίθεση Άρη-Κρόνου που σχηματίζεται την ίδια μέρα και χρωματίζει την ενέργεια της Πανσελήνου.

Γι’ αυτό θα πιάσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται τις σχέσεις σας, τις συνεργασίες σας και να αναρωτιέστε αν είστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά σας, την εμφάνισή σας, την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εσάς, τη συμπεριφορά σας, τα όρια που βάζετε, τον τρόπο που φροντίζετε την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση. Το θέμα όμως είναι πως όσο περισσότερο θα σκέφτεστε, τόσο περισσότερο θα πιέζεστε και ίσως έχετε ξεκαθαρίσματα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με ακατανόητες συμπεριφορές και να βγείτε από τα ρούχα σας αντιδρώντας παρορμητικά. Από την άλλη, ίσως υπάρξουν απρόσμενες εξελίξεις ή έρθουν στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο που να σας γεμίσουν θυμό και απογοήτευση και να δώσετε ένα οριστικό τέλος σε μια σχέση ή συνεργασία χωρίς πολλές εξηγήσεις και κουβέντες.

Υπάρχει και το σενάριο ο τομέας των σχέσεων και των συνεργασιών να μπερδεύεται, αν για παράδειγμα τρέφετε αισθήματα για κάποιο άτομο από τη δουλειά και τα «συμφέροντα» συγκρούονται και όλο αυτό να σας πιέσει.

Ή μπορεί να αποκαλυφθεί η σχέση σας και να έρθετε σε δύσκολη θέση και να πρέπει να δώσετε εξηγήσεις. Η επιρροή που δέχεστε είναι ιδιαίτερα έντονη και θα σας βάλει στη διαδικασία να κάνετε τον προσωπικό σας απολογισμό και να συνειδητοποιήσετε, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, το πού βαδίζετε στη ζωή σας

Σκορπιός

Αλλαγές, αποκαλύψεις, άγχος, πίεση και συναισθηματική φόρτιση συνοδεύουν την Πανσέληνο στις 09/08 και την αντίθεση Άρη-Κρόνου που σχηματίζεται την ίδια μέρα και ψαλιδίζει τη θετική της ενέργεια.

Το φεγγάρι αυτό επηρεάζει τον άξονα καριέρας-οικογένειας και ίσως έχετε ξαφνικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι ως οίκημα, την ακίνητη περιουσία σας, τα μέλη της οικογένειας σας, τους συγκατοίκους σας, τον γάμο και το στάτους σας και αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει απίστευτο άγχος.

Μπορεί, για παράδειγμα, εσείς να θέλετε να τα δώσετε όλα για την καριέρα σας και οι απαιτήσεις της οικογένειας να μην σας επιτρέπουν να παραμείνετε στοχοπροσηλωμένοι και να πιέζεστε, ή μπορεί να έχετε τεράστιο όγκο δουλειάς και να δυσανασχετείτε, αφού όλοι σας φορτώνουν με κάτι και απαιτούν από εσάς τα μέγιστα.

Γενικά θα είστε πιο φορτισμένοι συναισθηματικά αυτές τις μέρες, καθώς μπορεί να υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσετε ή να πιέζεστε γιατί ολοκληρώνεται τώρα ένας κύκλος σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο και να προχωράτε σε νέες περιπέτειες. Ενδεχομένως να προκύψουν ξαφνικά κάποιες καταστάσεις που να σας αναγκάσουν να προσαρμοστείτε σε ένα νέο περιβάλλον, να μετακομίσετε ή να κάνετε αλλαγές στο σπίτι ή στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Ή μπορεί να βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια οικογενειακά προβλήματα που είχατε θάψει το προηγούμενο διάστημα και να ζητούν λύσεις. Η αντίθεση Άρη-Κρόνου αυξάνει τις φιλοδοξίες, το πάθος, τις ευαισθησίες σας, αλλά και τον θυμό σας, απέναντι σε άτομα που δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και μπορεί να πάρει πολλούς η μπάλα.

Όμως ο στόχος δεν είναι να… τρελαθείτε και να αφήσετε πίσω σας καμένη γη, αλλά να διαχειριστείτε με ψυχραιμία τις καταστάσεις. Ο Κρόνος εξάλλου ζητά να αποστασιοποιηθείτε λίγο από τις καταστάσεις και με νηφαλιότητα να δείτε πού βαδίζετε από εδώ και πέρα, τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά και ποιοι στέκονται πραγματικά στο πλευρό σας.

Σίγουρα χρειάζεται να πάρετε αποφάσεις, αλλά με το θυμικό και υπό πίεση δεν βγαίνουν σωστά συμπεράσματα. Δώστε λίγο χρόνο, πάρτε μια βαθιά ανάσα και θέστε με ευγένεια τα όρια σας, τόσο στη δουλειά όσο και στην οικογένεια.