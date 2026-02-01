Ρία Ελληνίδου: Η φήμη που την ακολουθεί και διέψευσε μια για πάντα

Μία παρεξήγηση γύρω από εκείνη που ήθελε να διορθωθεί μια για πάντα, αποκάλυψε η Ρία Ελληνίδου που την Κυριακή (01/02) βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». «Μία φήμη θα μπορούσε να είναι ότι το επίθετό μου δεν είναι αληθινό. Λένε ότι είναι καλλιτεχνικό. Δεν είναι», είπε.

Όσο για το αν της τη σπάει η ενασχόληση με την προσωπική της ζωή, η καλλιτέχνιδα απάντησε: «Μου τη σπάει γι' αυτό "εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε". Θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Δεν θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Βέβαια εκτίθεμαι και με ρωτάνε. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει. Το καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος. Τους ενδιαφέρουν όλα. Δεν θα κλειστώ στο κλουβί. Προσπαθώ όμως και να μην προκαλώ. Όλα πάνε πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη».

Η Ρία Ελληνίδου προσπαθεί στις δύσκολες ή άβολες στιγμές που μπορεί να δημιουργηθούν όσο εκείνη βρίσκεται στη σκηνή να επιστρατεύει το χιούμορ. Ωστόσο μιλώντας στη Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε πως έχει τύχει να χάσει την ψυχραιμία της όταν την ακούμπησαν. «Μου έχει τύχει να είναι ψηλά η σκηνή και να μου ακουμπήσουν τη γάμπα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Μετά απλά δεν ξαναπήγα προς τα εκεί. Δεν είναι ανάγκη να χαλάσουμε τη βραδιά», ανέφερε.