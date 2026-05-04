Μενού

Ροκ απόβαση στα μπουζούκια: Όταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποθέωσε την Ιουλία Καλλιμάνη

Μια μουσική συνάντηση-έκπληξη, καθώς ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στο μαγαζί που τραγουδάει η Ιουλία Καλλιμάνη.

Reader symbol
Newsroom
παπακωνσταντινου καλλιμανη
Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Ιουλία Καλλιμάνη | Tik Tok
  • Α-
  • Α+

Μια ιδιαίτερη συνάντηση έλαβε χώρα το βράδυ της Πρωτομαγιάς, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν έχει στεγανά. Ο «αιώνιος έφηβος» της ελληνικής ροκ σκηνής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, επέλεξε να περάσει τη βραδιά του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη, αφήνοντας την τραγουδίστρια... με το στόμα ανοιχτό.

@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος - eleftheriosgigour

Η Ιουλία Καλλιμάνη, φανερά ξαφνιασμένη από την παρουσία του σπουδαίου καλλιτέχνη στο κοινό, δεν έχασε την ευκαιρία να τον καλωσορίσει με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο. Μιλώντας από το μικρόφωνο, μοιράστηκε με τους θαμώνες τη στιγμή που την ενημέρωσαν για τον εκλεκτό καλεσμένο:

«Ήρθαν και μου είπαν ότι είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο κοινό και λέω: "Δεν είναι Πρωταπριλιά, Πρωτομαγιά είναι!"», είπε με χιούμορ, σκορπώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η τραγουδίστρια αποφάσισε να τιμήσει τον μεγάλο δημιουργό ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Σ’ ακολουθώ». Με το κοινό να τραγουδά μαζί της κάθε στίχο.

@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος - eleftheriosgigour

Η Ιουλία, φανερά τρακαρισμένη αλλά και γεμάτη σεβασμό απέναντι στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, κλείνοντας την ερμηνεία της με μια ταπεινή ατάκα που κέρδισε τις εντυπώσεις: «Ό,τι μπορούμε κάνουμε!».

Τα βίντεο από το αναπάντεχο αυτό «πάντρεμα» έγιναν αμέσως viral.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE