Ροκ απόβαση στα μπουζούκια: Όταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποθέωσε την Ιουλία Καλλιμάνη

Μια ιδιαίτερη συνάντηση έλαβε χώρα το βράδυ της Πρωτομαγιάς, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν έχει στεγανά. Ο «αιώνιος έφηβος» της ελληνικής ροκ σκηνής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, επέλεξε να περάσει τη βραδιά του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη, αφήνοντας την τραγουδίστρια... με το στόμα ανοιχτό.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, φανερά ξαφνιασμένη από την παρουσία του σπουδαίου καλλιτέχνη στο κοινό, δεν έχασε την ευκαιρία να τον καλωσορίσει με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο. Μιλώντας από το μικρόφωνο, μοιράστηκε με τους θαμώνες τη στιγμή που την ενημέρωσαν για τον εκλεκτό καλεσμένο:

«Ήρθαν και μου είπαν ότι είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο κοινό και λέω: "Δεν είναι Πρωταπριλιά, Πρωτομαγιά είναι!"», είπε με χιούμορ, σκορπώντας γέλια και χειροκροτήματα.

Η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η τραγουδίστρια αποφάσισε να τιμήσει τον μεγάλο δημιουργό ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Σ’ ακολουθώ». Με το κοινό να τραγουδά μαζί της κάθε στίχο.

Η Ιουλία, φανερά τρακαρισμένη αλλά και γεμάτη σεβασμό απέναντι στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, κλείνοντας την ερμηνεία της με μια ταπεινή ατάκα που κέρδισε τις εντυπώσεις: «Ό,τι μπορούμε κάνουμε!».

Τα βίντεο από το αναπάντεχο αυτό «πάντρεμα» έγιναν αμέσως viral.