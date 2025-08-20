Σάλμα Χάγιεκ: Η συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια του Μάθιου Πέρι

Ο Μάθιου Πέρι, σαν χθες, 19 Αυγούστου θα γιόρταζε τα γενέθλια του. Εκτός από την σειρά «Τα φιλαράκια», ο πολυαγαπημένος ηθοποιός είχε παίξει σε πολλές ταινίες και είχε συμπρωταγωνιστήσει με μεγάλες προσωπικότητες της μεγάλης οθόνης. Μεταξύ άλλων, και με τη Σάλμα Χάγιεκ, η οποία προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, σχεδόν δύο χρόνια μετά το θάνατο του ηθοποιού.
Συγκεκριμένα, η Σάλμα Χάγιεκ ανήρτησε μια φωτογραφία από την ταινία του 1997 «Fools Rush In» που ήταν κεντρική πρωταγωνίστρια με τον Μάθιου Πέρι, συνοδευόμενη από μια λεζάντα που γράφει: «Σε σκέφτομαι σήμερα, Μάθιου».
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο τους είχαν αναπτύξει μια δυνατή φιλία μετά την ταινία.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Μάθιου Πέρι έφυγε από τη ζωή, στα 53 του χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση κεταμίνης.
