Σαμπάνης προς Βεζένκοβ: «Να φορέσεις ζακέτα, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια»

Το βράδυ του Σαββάτου (20/6) ο Σάσα Βεζένκοβ διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης με τον δεύτερο να παραδέχεται από την πίστα πως είναι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό και να τον παροτρύνει να φοράει «ζακέτα, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Απόψε έχουμε λοιπόν έναν πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας μαζί μας, τον Σάσα Βεζένκοβ. Κι αυτός είναι ο λόγος που το αγόρι μου είναι λίγο ανήσυχο. Παρόλα αυτά, νομίζω του χρόνου θα πάτε καλύτερα», σχολίασε ο Νίκος Μακρόπουλος για τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού.

Τότε πήρε τη σκυτάλη ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος με τη σειρά του είπε:

«Ο Θεός μαζί μας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν είμαι φυσιολογικός. Αφού πιάσαμε τις ιστορίες, που χθές -είμαι τόσο άρρωστος για να καταλάβεις- την ώρα που κοιμόμουν, ήθελε η Ιωάννα να με ξυπνήσει και μου λέει:

"Αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο που έχει συμβεί". Και γυρνάω και της λέω: "υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς;".

«Για να καταλάβεις πόσο άρρωστος. Ήθελε κάτι άλλο να μου πει, αλλά εγώ αυτό είπα μέσα στον ύπνο μου. Οπότε τι να κάνω, Σάσα μου;

Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα, να είσαι καλά, να είσαι ζεστός, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια», συμπλήρωσε ο Γιώργος Σαμπάνης, σχολιάζοντας στο τέλος για τον Βεζένκοφ:

«Είναι αθληταράς ο άνθρωπος, απλά παίζει στη λάθος ομάδα».