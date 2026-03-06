Σαμπάνης: Δεν ξέρω αν θα δώσω ξανά τραγούδι στον Μαζωνάκη - Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»

Για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Κους Κους».

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός αρχικά ρωτήθηκε για τις δυσκολίες στη προσωπική του ζωή, αλλά και στη τωρινή του σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως είπε δεν έχει εδώ και καιρό καμία επαφή.

«Εγώ ήμουν ένα τρένο με ενσυναίσθηση. Οι καταστάσεις που έχω βιώσει δεν είναι τραγικές, απλά εγώ ήμουν υπερευαίσθητος», παραδέχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.

«Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές. Αυτά που λένε και γίνονται αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω, γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί εντελώς», απάντησε ο Γιώργος Σαμπάνης, όταν ερωτήθηκε.