Κάτι μαγικό: To story του Σάσα Βεζένκοφ με το τρόπαιο της Euroleague και τα βραβεία του MVP

Ο Ολυμπιακός το πίστεψε, το πάλεψε για μια πενταετία και το βράδυ της Κυριακής έγραψε ιστορία. Με μια συγκλονιστική εμφάνιση και το τελικό 92-85 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι «ερυθρόλευκοι» σήκωσαν στον ουρανό του «Telecom Center Athens» το πολυπόθητο τρόπαιο της Euroleague, σκορπίζοντας ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς τους.Από το βράδυ της 24ης Μαΐου, το πολύτιμο «βαρύ ασημικό» κάνει τον γύρο της Αθήνας, αλλά η τελική του στάση για σήμερα ήταν η πιο ξεχωριστή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, κατέληξε εκεί που του αξίζει, στο σπίτι του απόλυτου πρωταγωνιστή.

Σάσα Βεζένκοφ | Instagram / @sashavezenkov

Ο μεγάλος MVP της Regular Season, Σάσα Βεζένκοφ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια μοναδική, «backstage» φωτογραφία που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Σε ένα λιτό, μαύρο τραπεζάκι, ο ηγέτης του Ολυμπιακού παρέταξε τους «θησαυρούς» του, την κούπα της Euroleague, τα προσωπικά του ατομικά βραβεία που εξαργύρωσαν μια μυθική σεζόν, και φυσικά, ένα ερυθρόλευκο κασκόλ.