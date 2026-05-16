Σε πένθος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Πατέρα μου, σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους»

Δύσκολες στιγμές για τον ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον πατέρα του στο νοσοκομείο και συνοδεύοντάς τη με λόγια που συγκινούν.

«Πατέρα μου…Από τη Μεγάλη Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί…Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια.

Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..έγινε μπαμπά μου σ' αγαπώ.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τα 'κανα καρπούζια .. μου είπες ..όχι…πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ' έκαναν για 86 χρονών…τουλάχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες…

Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θα 'χεις βρει την καλύτερη θέση … πάντα είχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στα 'χω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος…

Καλό σου ταξίδι…

ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ Μ' ΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.



