Σία Κοσιώνη: Έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο - «Όταν μου το πρότεινε σκέφτηκα ότι είναι τρελός»

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε χθες Παρασκευή (7/11) ένα διαφορετικό δελτίο ειδήσεων, όχι στην οθόνη του ΣΚΑΪ αυτή τη φορά, αλλά στο θεατρικό σανίδι όπου έκανε το ντεμπούτο της, συμμετέχοντας στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο» που ανεβαίνει στο Κολλέγιο Αθηνών από 7 έως 11 Νοεμβρίου.

Την παράσταση διοργανώνει η θεατρική ομάδα ΘΕ.ΑΣ.Υ και τα έσοδά της θα αποδοθούν στο Ίδρυμα Γαλιλαία – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, με τη Σία Κοσιώνη να μην περιορίζεται μόνο στον ρόλο της ανκοργούμαν που γνωρίζουμε μέσα από την τηλεόραση, αλλά τραγούδησε κιόλας.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Σία Κοσιώνη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» όπου αυτοσαρκάστηκε όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής της είπε ότι ήταν πάρα πολύ καλή.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, ίσως επειδή είχατε πολύ χαμηλές προσδοκίες», είπε αρχικά η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ και συμπλήρωσε:

«Είχα άγχος όλη μέρα, αλλά όταν βγήκα στον αέρα - από συνήθεια το είπα - στη σκηνή ένιωθα πάρα πολύ καλά. Το είχα πει τόσες φορές το κείμενο, το είχα διαβάσει τόσες φορές που δεν γινόταν να κάνω λάθος. Όταν μου το πρότεινε ο κ. Λεμπέσης σκέφτηκα ότι είναι τρελός και επιμένω δηλαδή.

Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο από τα όπλα, είναι μια πράξη αντίστασης, ένα μέσο επιβίωσης. Μέσα από αυτό μπορούμε να περνάμε μηνύματα και πολλές φορές πολύ πιο ισχυρά μηνύματα απ' ότι σε ένα δελτίο ειδήσεων».

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σία Κοσιώνη | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Σε ερώτηση για το αν είχε άγχος, η Σία Κοσιώνη απάντησε: «Πάντα στο τέλος ξεπερνάω το άγος μου. Χαίρομαι πολύ που ήταν όλοι εδώ, για μένα ήταν κάτι δύσκολο, επειδή δεν το είχα ξανακάνει οπότε συναισθηματικά είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να είναι οι δικοί μου άνθρωποι εδώ».

Το παρών στην παράσταση έδωσε και η πεθερά της δημοσιογράφου, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επίσης έκανε δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή του ANT1 και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις υποκριτικές ικανότητες της νύφης της, λέγοντας:

«Δεν ήξερα ότι η νύφη μου έχει ταλέντο στην ηθοποιία, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή! Δεν το περίμενα, συγκινήθηκα πάρα πολύ».