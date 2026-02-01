Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε»

Για 11η μέρα νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας η ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος εισήχθη την περασμένη Πέμπτη (22/1) με πρόβλημα στην αναπνοή και έχοντας προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, κατάσταση για την οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

Η υγεία της βελτιώθηκε και η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων περιμένει τώρα τα αποτελέσματα των ιατρικών της εξετάσεων για να λάβει εξιτήριο και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της σταδιακά.

Ο δύσκολος Ιανουάριος φαντάζει αρκετά μεγάλος σε πολλούς, ακόμα περισσότερο στη δημοσιογράφο που ταλαιπωρήθηκε από το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η Σία Κοσιώνη υποδέχτηκε τον νέο μήνα με ένα σχόλιο στο Instagram: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη μετά την περιπέτεια υγείας | Instagram

Φίλος της Σίας Κοσιώνη περιγράφει πώς εισήχθη στο νοσοκομείο

Ο στενός της φίλος και συνεργάτης, Γιώργος Λεμπέσης, προ ημερών μίλησε στο Happy Day περιγράφοντας τότε την κατάσταση της υγείας της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ και αναφέροντας τα συμπτώματα που είχε.

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα, τον σύζυγό της, από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μία κατάσταση σταθερή, καλή, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Είναι σε συνθήκη ανάρρωσης, ξεκούρασης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο.

Είναι πολύ δυνατή, σταθερή, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και θα είναι σύντομα και πάλι στις επάλξεις, όπως λέει και η ίδια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λεμπέσης.

«Ήμουν μαζί της την Τετάρτη στο γραφείο της, ήταν κάπως κουρασμένη αλλά η Σία είναι πάντα πολύ δυναμική και οποιαδήποτε κούραση την κρύβει ή την αγνοεί.

Την επόμενη μέρα έμαθα από την ίδια ότι θα μείνει στο σπίτι, δεν θα βγει στο δελτίο και νομίζω ότι από το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή άρχισε να επιδεινώνεται το αναπνευστικό της και πήγε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.