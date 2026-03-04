Σιένα Μίλερ: «Η ιδέα μιας μεγαλύτερης γυναίκας με έναν νεότερο άνδρα, εξακολουθεί να είναι φετιχοποιημένη»

Η Σιένα Μίλερ είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Όλι Γκριν από το 2022. Μαζί έχουν μια κόρη, την οποία απέκτησαν τον Ιανουάριο του 2024. Η Σιένα Μίλερ αποκάλυψε ότι περιμένουν ένα ακόμα παιδί τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ μαζί μεγαλώνουν και την 13χρονη κόρη της, Μάρλοου, το παιδί με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Στάριτζ. Η Σιένα Μίλερ έχει διαφορά ηλικίας 10 ετών με τον σύντροφό της και, ναι, υπερασπίζεται ανοιχτά τις σχέσεις μεταξύ μεγαλύτερων γυναικών και νεότερων ανδρών.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Σε χωριά στα σύνορα με τον Λίβανο ο στρατός του IDF: Το Ιράν απαντά με πυραύλους στο Ισραήλ - LIVE οι εξελίξεις
- Συναγερμός στην Τουρκία: Εξουδετερώθηκε βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν - «Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε»
- Jessica Belkin: Αυτή είναι η πρώτη ναυαγοσώστρια του νέου Baywatch - Ποιον ρόλο θα παίξει
- Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ ανατινάζει φρεγάτα του Ιράν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.