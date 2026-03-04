Μενού

Σιένα Μίλερ: «Η ιδέα μιας μεγαλύτερης γυναίκας με έναν νεότερο άνδρα, εξακολουθεί να είναι φετιχοποιημένη»

«Υπάρχει μια ανισότητα που θα ήθελα πολύ να δω να εξαφανίζεται».

Σιένα-Μίλερ
Η Σιένα Μίλερ
Η Σιένα Μίλερ είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Όλι Γκριν από το 2022. Μαζί έχουν μια κόρη, την οποία απέκτησαν τον Ιανουάριο του 2024. Η Σιένα Μίλερ αποκάλυψε ότι περιμένουν ένα ακόμα παιδί τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ μαζί μεγαλώνουν και την 13χρονη κόρη της, Μάρλοου, το παιδί με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Στάριτζ. Η Σιένα Μίλερ έχει διαφορά ηλικίας 10 ετών με τον σύντροφό της και, ναι, υπερασπίζεται ανοιχτά τις σχέσεις μεταξύ μεγαλύτερων γυναικών και νεότερων ανδρών.

