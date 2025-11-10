Singles’ Day: Γιατί η 11η Νοεμβρίου είναι η κορυφαία μέρα εκπτώσεων

Η Ημέρα των Εργένηδων (Singles Day) γεννήθηκε το 1993 στο Πανεπιστήμιο Ναντζίνγκ. Μια απλή ιδέα: οι ελεύθεροι να γιορτάζουν τον εαυτό τους με δώρα και κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Ένα αντι-Βαλεντινιάτικο μήνυμα, μια γιορτή αυτοδιάθεσης. Τριάντα χρόνια μετά, η ίδια μέρα έχει μετατραπεί σε ένα πολυεβδομαδιαίο φεστιβάλ εκπτώσεων που κορυφώνεται στις 11 Νοεμβρίου.

Τα νούμερα που ζαλίζουν

Πέρυσι, οι πωλήσεις της «Double 11» άγγιξαν τα 1,14 τρισεκατομμύρια γιουάν (156,4 δισ. δολάρια). Για να το βάλουμε σε πλαίσιο: είναι πάνω από τέσσερις φορές τα 38 δισ. δολάρια που ξόδεψαν οι Αμερικανοί στην Cyber Week (Black Friday – Cyber Monday).

Η Κίνα δεν παίζει απλώς στο γήπεδο του καταναλωτισμού, το έχει κάνει δικό της.

Παρά τα ρεκόρ, η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Η αύξηση μόλις 2% πέρυσι ήταν η πιο αργή στην ιστορία της Ημέρας των Εργένηδων. Και με την άνοδο άλλων φεστιβάλ όπως το «618», η αγορά δείχνει σημάδια κορεσμού.

Οι καταναλωτές κουράστηκαν από το ατελείωτο κυνήγι εκπτώσεων, ενώ οι προμηθευτές πλέον κυνηγούν όχι τον όγκο αλλά το κέρδος – δύσκολο σε μια αγορά όπου «μόνο η φθηνότερη τιμή πουλάει».

Από γιορτή ελευθερίας σε γιορτή εκπτώσεων

Η Ημέρα των Εργένηδων ξεκίνησε ως μια ανεπίσημη γιορτή για να υμνήσει την ελευθερία. Σήμερα, είναι η μεγαλύτερη εμπορική εκδήλωση στον κόσμο. Ένα παγκόσμιο «shopping festival» που έχει ξεπεράσει σε ένταση και τζίρο κάθε Black Friday.

Ας το πούμε ξεκάθαρα: η Ημέρα των Εργένηδων δεν είναι πια για τους εργένηδες. Είναι για τις πλατφόρμες, τους αλγόριθμους και τις εταιρείες που μετατρέπουν την ελευθερία σε κατανάλωση.

Από γιορτή αυτοδιάθεσης, έγινε γιορτή υπερκατανάλωσης. Και όσο κι αν οι αριθμοί εντυπωσιάζουν, η ουσία χάνεται: η ελευθερία δεν μετριέται σε εκπτώσεις.

Αύριο, 11/11, η «παγκόσμια ημέρα των singles» θα γιορταστεί ξανά με τρισεκατομμύρια γιουάν να αλλάζουν χέρια. Το ερώτημα είναι: θα γιορτάσουμε την ελευθερία μας ή θα την παραδώσουμε στο καλάθι των εκπτώσεων;