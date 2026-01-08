Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»

Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Δημήτρης Κουρούμπαλης φιλοξενήθηκε στο πλατό του Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά να παρατηρεί πως αν και έχουν περάσει χρόνια από τότε που έχουν να βρεθούν τηλεοπτικά, εκείνος παραμένει εν πολλοίς ίδιος.

«Δεν το λέω για κομπλιμέντο», συνέχισε η παρουσιάστρια.

«Κι εσύ! Είναι σαν να είμαστε 20 χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη», σχολίασε εκείνος, με τη Φαίη Σκορδά να συνεχίζει: «Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Πέρα από το ότι έκοψες τα μαλλιά σου...»

«Μόλις τελείωσε το σίριαλ (σ.σ. Δέκα λεπτά κύρηγμα), κουρεύτηκα, απλώς έχει παίξει πολλά χρόνια αυτή η εικόνα», είπε ο Δημήτρης Κουρούμπαλης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η κουβέντα επανήλθε στην νεανική του εμφάνιση με τη Φαίη Σκορδά να σχολιάζει:

«Σχεδόν ίδια ηλικία είμαστε. Κοιτάχτε λίγο. Και με τον Δημήτρη την ίδια ηλικία έχουμε. Άμα δεις, φαίνεσαι πιο μικρός, τι να κάνουμε; Τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει αυτό;».

«Όχι. Κι εκείνη μικροδείχνει. Το έχουμε βρει. Δεν την εκνευρίζει» απάντησε από τη δική του πλευρά ο ηθοποιός.

Η σχέση με την 8χρονη κόρη του

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον 8χρονη κόρη του και παραδέχτηκε: «Είμαι αυστηρός, της σπάω τα νεύρα. Μπαμπάς είμαι, δεν μπορώ να βγω από τον ρόλο. Το σίριαλ δεν το έχει δει, η φίλη της είπε ότι με βλέπει στην τηλεόραση».

Μάλιστα, με ενθουσιασμό περιέγραψε την παράσταση "Ο Κουρέας της Σεβίλλης" που παρακολούθησαν και οι συμμαθητές της παραδεχόμενος το άγχος του, αλλά και το πόσο παθιάστηκαν οι μικροί θεατές με τον ρόλο.