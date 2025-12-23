Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

Μία είδηση - «βόμβα» ήρθε να αναστατώσει την ελληνική showbiz, καθώς η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης φέρονται να χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης.
Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης, όμως το ζευγάρι φέρεται να έχει χωρίσει εδώ και περόπου δύο μήνες ζει σε χωριστά σπίτια, διατηρώντας, όπως όλα δείχνουν, άριστες σχέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ηθοποιών έγινε στα μέσα Οκτωβρίου στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι φέρεται να χώρισε.
- Χάθηκε για 7 χρόνια και βρήκαν τη μούμια του σε καμινάδα: Κανείς δεν ξέρει πώς πέθανε ο Τζος Μάντοξ
- Ανήκω στην Gen Z και όχι δεν είμαι «πολύ ευαίσθητη» - Στερεότυπα για τη γενιά μας που δεν ισχύουν (πάντα)
- Θώδη για Οικονομόπουλο: «Το τραγούδι αυτό δεν είναι χριστιανικό, να μην το ξαναπεί»
- Οι 2 έκτακτες αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα για να σωθούν τα νούμερα το 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.