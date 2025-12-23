Μενού

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

Τέλος στη σχέση τους φέρονται να έβαλαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Ζουν πλέον χωριστά.

Σμαράγδα Καρύδη - Θοδωρής Αθερίδης
Σμαράγδα Καρύδη - Θοδωρής Αθερίδης | (NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ)
Μία είδηση - «βόμβα» ήρθε να αναστατώσει την ελληνική showbiz, καθώς η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης φέρονται να χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης, όμως το ζευγάρι φέρεται να έχει χωρίσει εδώ και περόπου δύο μήνες ζει σε χωριστά σπίτια, διατηρώντας, όπως όλα δείχνουν, άριστες σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ηθοποιών έγινε στα μέσα Οκτωβρίου στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι φέρεται να χώρισε. 

