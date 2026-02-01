Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον τραγικό θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο έγινε γνωστό για την οικογένεια της μικρότερης κόρης του Snoop Dogg, με την ίδια να ανακοινώνει τον θάνατo του 10 μηνών βρέφους της.

Η 26χρονη Κόρι Μπρόουντους κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Instagram της στις 31 Ιανουαρίου, στην οποία ανέφερε ότι η 10 μηνών κόρη της, Codi Dreaux, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Κόρι είναι το μικρότερο από τα παιδιά του Snoop Dogg και η μοναχοκόρη του με τη σύζυγό του, Σάντε Μπρόουντους, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 28 χρόνια, και μοιράζεται επίσης τους δύο γιους τους Κόρντε, 31 ετών, και Κόρντελ, 28 ετών.

Η κόρη της Μπρόουντους, Κόντι είχε γεννηθεί τρεις μήνες πρόωρα και είχε περάσει μια εκτεταμένη περίοδο 10 μηνών στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών μετά την γένησή της τον Φεβρουάριο του 2025.

Η κόρη του Snoop Dogg είχε μοιραστεί μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν τελικά κατάφερε να φέρει το κοριτσάκι της σπίτι. Στην ανάρτηση, η οποία έδειχνε μια φωτογραφία της να την αγκαλιάζει στο κρεβάτι της, έγραψε: «Είναι σπίτι. Σας ευχαριστώ για κάθε προσευχή, κάθε μήνυμα, κάθε ίχνος αγάπης. Ο Θεός τα άκουσε όλα».

Η Κόρι δημοσιεύσε τα δυσάρεστα νέα για την κόρη της μέσω Instagram Story το Σάββατο, (31/01) γράφοντας: «Δευτέρα, έχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Codi μου».