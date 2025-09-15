Σοφία Βεργκάρα: Το απρόοπτο περιστατικό που την "έστειλε" στα επείγοντα, αντί για τα Emmy

Το βράδυ της Κυριακής (14/9) πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, με πλήθος λαμπερών προσώπων να διασχίζουν το κόκκινο χαλί.

Ηθοποιοί, παρουσιαστές και συντελεστές έδωσαν το «παρών», με άλλους να παρακολουθούν απλώς την εκδήλωση κι άλλους να ανεβαίνουν στη σκηνή και να παραλαμβάνουν το βραβείο τους, βιώνοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας τους.

Μία από τις απουσίες της βραδιάς ήταν αυτή της Σοφία Βεργκάρα, η οποία - όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της - είχε ένα απρόοπτο.

