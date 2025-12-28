Σώτης Βολάνης: «Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο - Παλιά ήμουν άτακτο παιδί»

Ο Σώτης Βολάνης μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για την επιτυχία του τραγουδιού του «Πόσο Μου Λείπει» το 2000, αλλά και για τα χρήματα που κέρδισε από το τραγούδι, με τον ίδιο να λέει πως έχει ξοδέψει πολλά σε αυτοκίνητα, αλλά δεν το μετανιώνει.
Ακόμα εξομολογήθηκε πως πλέον είναι πιστός, αλλά παλαιότερα ήταν άτακτο παιδί.
«Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλα από το τραγούδι, πήρα σπίτι και αυτοκίνητα. Πολλά λεφτά έδωσα στα αμάξια, αλλά χαλάλι τους. Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες. Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000-700.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.
«Το 2000 πήγα στο Ντουμπάι και μου ήρθε το "Πόσο Μου Λείπει". Έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Ανατριχιάζω που το λέω. Έκλαιγα. Πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα "τι έκανα;". Μου έλειπαν οι γονείς μου, οι παρέες και οι φίλοι μου εκείνη την περίοδο», δήλωσε όσον αφορά το τραγούδι που είχε κάνει τεράστια επιτυχία το 2000.
Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Σώτης Βολάνης δήλωσε:
«Είμαι δεσμευμένος αυτόν τον καιρό. Τα τελευταία χρόνια είμαι πιστός, παλιά ήμουν άτακτο παιδί. Είχα θαυμάστριες που με ακολουθούσαν και με μερικές έκανα σχέση».
