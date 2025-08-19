Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε σήμερα Τρίτη (19/8) στο «Καλοκαίρι Παρέα» και αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, χαρακτηρίζοντάς τη ορόσημο στη ζωή του και χωρίς να κρύψει ότι από εδώ και στο εξής θέλει να προσέχει περισσότερο τον εαυτό του αφού έδειξε εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν έπρεπε.

«Είμαι πολύ καλά, μετά από μια πολύ πιεστική περίοδο και έχω πάρει καλές αποφάσεις για το μέλλον μου. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα του παρελθόντος τα άφησα πίσω μου ως κάτι σκοτεινό και κοιτάζω μπροστά προς το φως», δήλωσε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για μένα στη ζωή μου και τα όσα έζησα μέσα από αυτό και το #MeToo μού άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα ως προς το πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους και πόσο πρέπει να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου και όχι τους άλλους.

Τα επόμενα χρόνια της ζωής μου θέλω να τα περάσω ευχάριστα και όχι δυσάρεστα», τόνισε ο ίδιος.

«Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και αυτό ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα.

Είχα αποφασίσει να κάνω αγωγές σε κάποιους ανθρώπους που είπαν ψέματα στα δικαστήρια ή που μίλησαν πολύ άσχημα για μένα.

Τελικά αποφάσισα ότι αν το έκανα, θα τους έδινα βήμα για να μιλάνε κι άλλο, ενώ τώρα τους διέγραψα και πάω μπροστά», εξομολογήθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας.