Αφού ο Στέλιος Ρόκκος προχώρησε σε μία τιμητική ανάρτηση για τον Γιάννη Πάριο, ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος τον κατηγόρησε για λογοκλοπή, συγκεκριμένα για αντιγραφή του κειμένου του για τον Γιάννη Πάριο.

Ο κ. Χαρίτος άφησε αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του, χωρίς αναφορά στον δημιουργό του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».

Στην ανάρτησή του, που δημοσίευσε με αφορμή τον Γιάννη Πάριο, ο συγγραφέας περιέγραψε με τον δικό του χαρακτηριστικό, λογοτεχνικό τρόπο τον σπουδαίο ερμηνευτή, παρομοιάζοντάς τον με «ένα υπερωκεάνιο».

Ο Ρόκκος πιάστηκε να κάνει «ξεπατικούρα»

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο», έγραψε στην αρχή του κειμένου.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Χαρίτος αναφέρθηκε στην αντίληψη που έχουν ορισμένοι για την τέχνη και την ερμηνεία, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:

«Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα».

Σήμερα, ο Στέλιος Ρόκκος έκανε την ίδια ανάρτηση, η οποία έγινε viral, για τον Γιάννη Πάριο, χρησιμοποιώντας την ίδια μάλιστα φωτογραφία με τον Κυριάκο Χαρίτο, αλλά χωρίς να τον αναφέρει, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του συγγραφέα.